ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Именно так можно вкратце охарактеризовать основное тематическое направление педагогической конференции работников образования Конаковского района, которая по традиции прошла 29 августа в зале районного Дворца культуры «Современник».

Конференцию поэтому и называют «августовской», ведь через считанные дни начинается учебный год, и именно в его конце педагоги собираются, чтобы определить стратегию и тактику работы, принять отчеты ответственных лиц ну и, конечно же, чтобы чествовать тех работников образования, чей труд был достойно оценен всеми уровнями власти – от муниципальной до государственной.

В работе конференции приняли участие глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, главный специалист Тверского областного института усовершенствования учителей Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки Виктор КОЛПАКОВ, педагоги учебных заведений Конаковского района, руководители образовательных учреждений, районных и окружных методических объединений, специалисты управления образования администрации района, ветераны педагогического труда.

Официально тема педконференции звучала так: «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных стратегических ориентиров. С докладом по этой теме выступила начальник управления образования Ольга БУЛГАКОВА. Также со словами приветствия к коллегам обратились два директора городских школ: школы № 3 Наталья ЖЕЛЕЗНОВА и № 7 Ирина ХИЦКОВА.

На конференции с докладом по теме «Основные результаты деятельности и приоритетные направления развития муниципальной системы образования Конаковского района» выступила начальник управления образования администрации Конаковского района Ольга Булгакова. С докладом по теме «Особенности духовно-нравственного воспитания детей в условиях современных вызовов» выступила главный специалист отдела анализа и прогноза развития системы дополнительного профессионального образования Тверского областного института усовершенствования учителей Галина Федосеева. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СОШ д. Мокшино Ольга Викторовна Архипова выступила с докладом по теме «Развитие сельской школы в контексте основных стратегических ориентиров».

Затем слово было предоставлено председателю райкома профсоюза работников народного образования и науки Виктору Колпакову. После приветствия и небольшого отчета о текущей профсоюзной работе, где акценты были сделаны на повышение заработной платы педагогов и грядущие изменения в пенсионном законодательстве, он наградил лучших педагогов.

Также в этот день награды вручали глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и начальник управления образования Ольга Булгакова. В целом, в рамках августовской педконференции в преддверии нового учебного года были награждены очень многие педагоги Конаковского района. Вот их имена:

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района за подготовку образовательного учреждения к новому учебному году награждены:

- Светлана Николаевна Кузьмичева, директор гимназии №5 г. Конаково

- Любовь Михайловна Смыслова, директор СОШ с. Селихово

- Ольга Викторовна Салаева, заведующий ДОУ № 14 г. Конаково

- Татьяна Николаевна Корсакова, заведующий ДОУ № 2 п. Новозавидовский

- Александр Александрович Судариков, директор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района.

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района за организацию летней оздоровительной кампании награждены:

- Светлана Аркадьевна Капатурина, директор МБУ ДО ЦВР г. Конаково;

- Марина Николаевна Шлякова, директор МБОУ СОШ п. Изоплит;

- Ольга Сергеевна Панкова, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 9 г. Конаково.

Почетная грамота главы администрации Конаковского района за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования Конаковского района (40 лет в должности заведующего) вручена:

- Валентине Алексеевне Кузнецовой, заведующему ДОУ № 1 с. Юрьево Девичье.

Почетная грамота главы администрации Конаковского района за активное участие, большой вклад в развитие спорта в Конаковском районе, пропаганду здорового образа жизни, в честь Всероссийского Дня физкультурника вручена:

- Сергею Анатольевичу Кулакову, тренеру-преподавателю по легкой атлетике МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района;

- Наталье Валерьевне Полянице, учителю физической культуры МБОУ СОШ № 2 г. Конаково.

Благодарность главы администрации Конаковского района за активное участие, большой вклад в развитие спорта в Конаковском районе, пропаганду здорового образа жизни, в честь Всероссийского Дня физкультурника объявлена:

- Андрею Михайловичу Кожину, тренеру-преподавателю по футболу МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района»

- Алексею Сергеевичу Смирнову, старшему тренеру-преподавателю по хоккею с шайбой МБУ «Конаковский лед» г. Конаково.

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» был вручен:

- Ольге Николаевне Фандиковой, учителю начальных классов специальной (коррекционной) школы № 4 г. Конаково.

- Лидии Владимировне Тагай, старшему воспитателю ДОУ № 11 «Центр развития ребенка» г. Конаково.

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд награждены:

- Марина Анатольевна Бралгина, заведующий отделом материально-технического обеспечения управления образования администрации Конаковского района;

- Ирина Михайловна Гладышева, учитель русского языка и литературы СОШ села Дмитрова Гора;

- Юля Александровна Глебова, воспитатель ДОУ № 12 г. Конаково;

- Наталья Викторовна Железнова, учитель химии СОШ № 3 г. Конаково;

- Галина Михайловна Кудряшова, музыкальный руководитель ДОУ № 1 поселка Новозавидовский;

- Наталья Александровна Ляпунова, учитель начальных классов СОШ № 2 поселка Редкино;

- Светлана Николаевна Межевова, воспитатель ДОУ № 9 г. Конаково.

Почетной грамотой главы Конаковского района за многолетний, добросовестный труд и за высокое качество обучения учащихся по результатам ЕГЭ награждены:

- Людмила Ивановна Гевондян, учитель истории и обществознания СОШ № 8 г. Конаково;

- Елена Анатольевна Соколова, учитель русского языка и литературы СОШ № 7 г. Конаково;

- Ольга Юрьевна Михайлова, учитель русского языка и литературы СОШ п. Радченко;

- Светлана Витальевна Цветкова, учитель русского языка и литературы СОШ д. Мокшино;

- Иветта Павловна Чаповская, учитель русского языка и литературы СОШ № 8 г. Конаково.

За организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации и апробации устного итогового собеседования по русскому языку награждена:

- Татьяна Васильевна Захмылова, главный специалист немуниципальной службы управления образования администрации Конаковского района.

За апробацию на высоком уровне нового подхода к организации и проведению ЕГЭ награждены:

- Нина Павловна Крапивина, директор СОШ № 8 г. Конаково;

- Ирина Ивановна Паничкина, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Конаково, руководитель ППЭ 2003;

- Антонина Валентиновна Орлова, директор СОШ № 2 п. Редкино;

- Наталья Геннадьевна Романенко, учитель английского языка СОШ № 2 п. Редкино, руководитель ППЭ 2004.

За активное участие в организации соревнований муниципального и дивизионального этапов чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» награждены:

- Сергей Валерьевич Березников, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Конаковского района;

- Ирина Викторовна Мельникова, учитель русского языка и литературы СОШ № 8 г. Конаково;

- Светлана Вячеславовна Потычкина, педагог дополнительного образования ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково;

- Лариса Александровна Прохорова, инструктор по физической культуре ДОУ № 14 г. Конаково.

Почетной грамотой министерства образования Тверской области за многолетний добросовестный труд в сфере образования и успехи в профессиональной деятельности награждены:

- Вера Яковлевна Силина, педагог-библиотекарь СОШ № 2 г. Конаково;

- Елена Викторовна Баранова, учитель биологии СОШ № 7 г. Конаково;

- Наталья Ивановна Петрова, учитель начальных классов СОШ № 7 г. Конаково;

- Екатерина Геннадьевна Гормаш, заместитель заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района;

- Ирина Савельевна Новикова, старший воспитатель ДОУ № 6 г. Конаково;

- Светлана Алексеевна Хрестина, заместитель заведующего по воспитательной работе «Детский сад №1» д. Мокшино;

- Татьяна Викторовна Константинова, старший воспитатель ДОУ № 1 п. Радченко;

- Юлия Владимировна Смирнова, заместитель заведующего ДОУ № 1 п. Изоплит.

- Михаил Виленинович Попов, тренер-преподаватель по вольной борьбе МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово», «ДЮСШ № 14».

Почетной грамотой управления образования администрации Конаковского района за многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем вручена:

- Марии Христиановне Монаковой, учителю немецкого языка СОШ № 9 г. Конаково;

- Любови Васильевне Жирновой, социальному педагогу СОШ № 2 г. Конаково.

Подготовил М. МАЛАХОВ. Фото автора.