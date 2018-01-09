Игорь Руденя: «Руководитель любого масштаба должен свою территорию обходить пешком»

В финале программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия-24» (Тверь) Игорь Руденя ответил на блиц-вопросы журналиста Ирины Швагер.

Фразу «Главное в жизни...» губернатор продолжил словом «работа». На вопрос «Книга, которую посоветуете прочитать всем» Игорь Руденя ответил: «Наверное, Евангелие».

Глава тверского региона также рассказал, что умеет готовить «как минимум, яичницу» и салаты.

Чуть более развернуто Игорь Руденя высказался по поводу собственного же утверждения, произнесенного не раз на публичных мероприятиях и процитированного журналистом, о том, что хороший руководитель должен обязательно пешком обойти свою территорию.

«Абсолютно согласен. Считаю, что каждый руководитель любого масштаба – от губернатора до главы муниципального образования – должен свою территорию обходить пешком и, если такое возможно, то хотя бы самому проезжать за рулем на автотранспорте, чтобы видеть, что вообще происходит», – сказал Игорь Руденя.

Предсказуемым был ответ на вопрос, какой регион возглавил бы сейчас Игорь Руденя, если бы появилась такая возможность.

«Тверскую область», – ответил глава Верхневолжья.

Свою заветную мечту губернатор сформулировал без промедлений: «Быть достойным гражданином Российской Федерации».

31 августа в прямом эфире телеканала «Россия- 24» (Тверь) губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Во время передачи поднимались темы подготовки образовательной системы региона к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики Верхневолжья – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Михаил Бородов