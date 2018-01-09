Игорь Руденя выращивает виноград, абрикосы и сливы

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24» (Тверь) поделился своими достижениями на личном садовом участке.

«Мое достижение совместно с моими знакомыми – академиками из академии сельхознаук – это выращивание абрикосов и винограда в нашей среде. В этом году достаточно хороший был урожай слив», – рассказал Игорь Руденя.

Глава региона посетовал, что абрикосов выросло не очень много. «Но то, что в нашей средней полосе можно выращивать абрикосы, это достаточно успешный опыт. И то что вызревает красный виноград хороших сортов, это тоже является таким продвижением», – отметил свои садоводческие успехи Игорь Руденя, перечислив также «типовые» для российских садоводов культуры, в их числе клубнику и облепиху.

Глава региона, который ранее занимал руководящий пост в федеральном Минсельхозе, поделился со зрителями советом по уходу за участком.

«Секрет один – вовремя вносить органические удобрения, вовремя обрабатывать участок. Ну и конечно, очень важна подготовка к зиме. Старый способ, который всегда дает положительный результат, – это когда грядки укрывают соломой. И потом на этой соломе достаточно легко собирать урожай, который лучше сохраняется», – сказал Игорь Руденя.

31 августа в прямом эфире телеканала «Россия- 24» (Тверь) губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Во время передачи поднимались темы подготовки образовательной системы региона к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики Верхневолжья – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Михаил Бородов

--