В Тверской области темпы уборки урожая опережают прошлогодние показатели

На сегодняшний день в Тверской области зерновые культуры убраны на площади почти 25 тыс. га, в то время как в прошлом году в это время было убрано не более 6 тыс. га. О темпах уборки урожая и прогнозах по его объемам Губернатор Игорь Руденя рассказал в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь) 31 августа.

«В этом году сбор урожая идет более быстрыми темпами, чем в прошлом. Пока рано подводить итоги, но мы надеемся, что результат будет хороший», - отметил Игорь Руденя.

В этом году общая посевная площадь в Тверской области составила более 521 тыс. га. Более чем на 6% были увеличены посевные площади льна-долгунца. На сегодня грубых и сочных кормов заготовлено 20,6 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Это на 4% больше, чем в прошлом году и на 13% больше прогноза текущего года.

Валовой сбор зерновых культур составляет 45,4 тыс. тонн (в 2017 году -14,0 тыс. тонн), лен вытереблен на площади 3,1 тыс. га (в 2017 г –535 га), картофель убран на площади 2,2 тыс. га, валовой сбор – 33,4 тыс. тонн (в 2017 г 24,6 тыс. тонн), овощи убраны на площади 712 га, валовой сбор – 12,8 тыс. тонн.

Речь шла также о развитии в регионе крупных агропромышленных предприятий. При этом глава региона отметил, что Правительство региона заинтересовано в появлении новых фермерских хозяйств.

«Средний и малый бизнес – это, прежде всего, трудоустройство людей, которые работают на своей земле, занимаются рядом с домом любимым делом, поэтому, привлекая агрохолдинги, мы обязаны не забывать про развитие малых форм хозяйствования», - сказал Игорь Руденя.

В целом на господдержку АПК Тверской области в 2018 году предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Из них свыше 1,1 млрд рублей сельхозпроизводители уже получили.

Поддержка оказывается более чем по 20 направлениям. Основные – растениеводство, элитное семеноводство, страхование и кредитование, возмещение затрат по производству льна, субсидии на приобретение машин и оборудования, поддержка крестьянских и фермерских хозяйств.

Важное направление поддержки – это обновление парка сельскохозяйственной техники. Только за первое полугодие сельскохозяйственными предприятиями при господдержке приобретено 100 единиц техники и оборудования.

Во время передачи «Разговор с Губернатором» поднимались вопросы подготовки к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития промышленности, малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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