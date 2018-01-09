В Заволжском районе Твери планируется отремонтировать ряд улиц по аналогии с центром города

Ряд основных улиц Заволжского района Твери планируется отремонтировать по аналогии с центральными дорогами областной столицы – улицами Советская, Вагжанова и другими. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь) 31 августа.

«Опыт ремонта центральных дорог Твери оказался позитивным. В следующем году мы планируем реализовать аналогичный проект в Заволжском районе – привести в порядок набережную Афанасия Никитина, Санкт-Петербургское шоссе. Также на очереди улица Горького и другие», - отметил Игорь Руденя.

Зрителей интересовало состояние и других дорог. В частности, был задан вопрос о необходимости ремонта дороги, ведущей к оздоровительному лагерю «Тверца» в Калининском районе области. Игорь Руденя сказал, что объект будет включен в план дорожных работ на следующий год.

Главе региона также задали вопрос о строительстве в Твери Западного моста. «Мы подходим к началу реализации этого проекта. По законодательству мы должны пройти все необходимые экспертизы до начала работ. Сейчас заканчивается экспертиза раздела «Транспортная безопасность». Полагаю, что в следующем году мы сможем начать строительство Западного моста», - сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил также, что средства на строительство сооружения планируется привлечь в рамках реализации отраслевого национального проекта.

Общий объём дорожного фонда Тверской области в этом году составил свыше 7,1 млрд рублей. В 2018 году в программу дорожных работ включено 57 объектов региональной и межмуниципальной сети общей протяженностью около 330 км. На эти цели в дорожном фонде Верхневолжья предусмотрено свыше 3,1 млрд рублей. Особое внимание уделяется школьным маршрутам, а также участкам, по которым поступали обращения граждан. С учётом муниципальных дорог, планируется отремонтировать порядка 450 километров. Сейчас программа ремонта региональных дорог находится в стадии реализации.

Технические требования к проведению работ закреплены в региональных стандартах качества ремонта дорог, принятых в 2017 году. Документ содержит конкретные показатели качества по всем видам работ: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

Во время прямого эфира поднимались вопросы подготовки к новому учебному году, улучшения ситуации в здравоохранении, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики региона – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области