Игорь Руденя: по итогам 2018 года в Тверской области ожидается рост валового регионального продукта

По итогам 2018 года в Тверской области ожидается дальнейший рост валового регионального продукта. Об этом сообщил Игорь Руденя 31 августа в ходе передачи «Разговор с Губернатором» в прямом эфире телеканала Россия-24 (Тверь).

«По итогам прошлого и текущего года промышленность Тверской области демонстрирует уверенный рост. В 2017 году валовый региональный продукт составил более 385 млрд рублей, планируем, что по итогам 2018-го года показатель также увеличится», — сказал глава региона.

За 7 месяцев текущего года индекс промышленного производства в Тверской области составил 110,1% к соответствующему периоду 2017-го, что выше, чем в среднем по России. По этому показателю Тверская область заняла 2 место в ЦФО (без учета Москвы и Московской области).

В обрабатывающей промышленности работа направлена на создание в регионе высокопроизводительного, экспортно ориентированного кластера, который развивается на основе современных технологий и обеспечен квалифицированными кадрами.

В рамках реализации кластерной политики функционирует кластер метровагоностроения («Центросвармаш», «Вагонкомплект», ООО «ЭЛПРОМ-ПТМ», Тверской вагонзавод, Тверской институт вагоностроения, ООО «Транспортные технологии»). Идёт работа по созданию кластера по переработке льна.

В 2018 году начал работу Фонд развития промышленности Тверской области, который в августе заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности РФ. Это позволит предоставлять предприятиям льготные займы под 1, 3 и 5% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей.

В текущем году на обеспечение поддержки предприятий по линии Фонда в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального Фонда. В настоящее время идёт приём заявок от производственных организаций.

Игорь Руденя особо отметил результаты совместной работы с главами муниципалитетов, правоохранительных органов, которая позволила обеспечить развитие предприятий без массового привлечения трудовых мигрантов.

В 2018 году значительно увеличился банк вакансий в реальном секторе экономики. С января по июль на обрабатывающих производствах было открыто более 13 тысяч вакансий – на 2 650 больше, чем в прошлом году.

Один из вопросов ведущего телепередачи коснулся работы Тверского вагоностроительного завода.

Предприятие обеспечено заказами в среднесрочной перспективе — от 380 до 600 вагонов разных категорий и стоимости в год. С учётом корпусов для вагонов метро, которые также производят в Твери, общий объём производства может составить более 1200 единиц в год.

Загрузку предприятия удалось существенно увеличить благодаря содействию федерального центра и лично Президента РФ Владимира Путина. На федеральном уровне было поддержано предложение региона — принят закон, предусматривающий льготное налогообложение услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по нулевой ставке НДС до 2030 года.

Во время передачи поднимались вопросы подготовки к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области