Игорь Руденя посоветовал выпускникам «не ждать у моря погоды»

Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с губернатором» 31 августа на телеканале «Россия-24» (Тверь) дал совет выпускникам вузов и колледжей Тверской области по поиску работы.

Главу региона попросили посоветовать: браться ли выпускникам за первую попавшуюся работу или ждать хорошего места с хорошей должностью и высокой зарплатой?

«Человек должен трудиться всегда. Не надо ждать у моря погоды. Надо идти на то рабочее место, которое можно выбрать сейчас, с той зарплатой, которая предлагается. Предварительно, конечно, ознакомившись с условиями», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что зарплата обязательно должна быть официальной.

«В трудовом соглашении, трудовом договоре должна быть указана именно та зарплата, которая выплачивается, чтобы потом не было никаких эксцессов, потому что с этой зарплаты производятся отчисления и в налоговую, и во внебюджетные фонды, также и в Пенсионный фонд», – напомнил глава региона.

Игорь Руденя посоветовал изучать рынок труда и после трудоустройства, чтобы специалист в дальнейшем мог улучшить свой статус.

«Может быть, какая-то другая работа будет предложена на этом предприятии, либо будет найдена, в том числе, по интернет-ресурсам, либо по предложениям своих коллег. Считаю, что ждать ничего не надо. Надо идти и трудиться», – подытожил губернатор.

Игорь Руденя также рассказал, что его первым рабочим местом было одно из предприятий бывшего Министерства средней промышленности СССР (ныне корпорации «Росатом»). Он короткое время работал радиомонтажником. А свою первую зарплату отдал родителям.

«Соблазнов было много, но почему-то ко мне такая мысль пришла, и я поступил именно так», – сказал Игорь Руденя.

31 августа в прямом эфире телеканала «Россия- 24» (Тверь) губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Во время передачи поднимались темы подготовки образовательной системы региона к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики Верхневолжья – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Михаил Бородов