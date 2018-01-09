Игорь Руденя рассказал, на кого надо равняться в работе

Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия 24» (Тверь) рассказал, кого считает историческими личностями современной России и Тверской области.

Поводом для вопроса на эту тему послужил курьезный случай, произошедший в одной из школ города Твери в прошлом учебном году во время Всероссийской проверочной работы по истории. В одном из заданий нужно было написать имя исторической личности своего региона. Сразу несколько учеников написали «Игорь Руденя». Ведущая программы предложила ответить на этот же вопрос самому губернатору.

«Я записал бы нашего президента прежде всего, – сказал Игорь Руденя. – Это человек, который делает современную историю нашей страны. Человек, благодаря которому мы сегодня с гордостью носим звание гражданина Российской Федерации, не стесняемся своего паспорта и являемся представителями великой державы. Человек, который дал нам такую возможность – Владимир Владимирович Путин. Считаю, что это главная историческая личность».

Игорь Руденя также отметил, что очень подробно изучил новейшую историю Тверской области, и в регионе также были и есть достойные руководители, с которых можно и нужно брать пример.

«Для меня два человека являются авторитетными, на них хотелось бы равняться, работать в таком же тренде, говоря современным языком. Это Николай Гаврилович Корытков, который 18 лет работал в регионе Очень многое было сделано в его время: построена Конаковская ГРЭС, было начато строительство Калининской атомной станции, развивалось жилищное строительство, строились мосты, культурные учреждения. Второй человек – Владимир Антонович Суслов. Он работал до 1995 года главой администрации Тверской области и тоже много сделал. Когда есть возможность, мы с ним обязательно советуемся, приглашаем на все мероприятия. Наверное, на таких людей надо равняться, а история покажет и даст оценку нашей работе на территории Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

31 августа в прямом эфире телеканала «Россия- 24» (Тверь) губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Во время передачи поднимались темы подготовки образовательной системы региона к новому учебному году, модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики Верхневолжья – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Михаил Бородов