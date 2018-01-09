Игорь Руденя поручил повысить качество электроснабжения деревни Раслово Калининского района

В деревне Раслово Калининского района проведут необходимые для повышения качества электроснабжения мероприятия. Об этом 31 августа заявил Игорь Руденя в ходе телепередачи «Разговор с Губернатором» в прямом эфире телеканала «Россия-24» (Тверь).

С вопросом о частых отключениях электричества в Раслово в студию по телефону обратилась местная жительница Екатерина Панькова.

«Посмотрим, что необходимо сделать в вашем поселении —расчистку прилегающей к линиям электропередачи территории либо, если потребуется, замену самих ЛЭП. В целом в рамках соглашения Правительства Тверской области с компанией «Россети» на модернизацию электросетевого комплекса региона выделено 5 млрд рублей. За два года планируем обновить порядка 50% ЛЭП, заменить провода на самонесущие, изолированные, установить автоматические системы мониторинга работы сетей. Это будет новый уровень развития электроэнергетики тверского региона», — сказал Игорь Руденя.

Соглашение о сотрудничестве Правительства Тверской области и ПАО «Россети» было подписано в 2017 году. Рабочий документ по реализации соглашения — Программа повышения надёжности и развития электроснабжения региона на 2018-2019 годы.

В частности, она предполагает замену устаревшего оборудования, внедрение ресурсосберегающих технологий, развитие мощностей на основе современных установок. Также предусмотрено строительство более 22 км линий электропередачи, реконструкция и модернизация подстанций, установка реклоузеров и других устройств, повышающих надёжность энергоснабжения.

Ещё одно направление — модернизация парка специализированной техники для более оперативного реагирования в случае аварийных ситуаций.

Во время передачи поднимались вопросы подготовки к новому учебному году, модернизации системы профессионального образования, развития ключевых отраслей экономики региона – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области