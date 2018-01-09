Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире телеканала Россия-24

31 августа в прямом эфире телеканала «Россия- 24» (Тверь) Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья.

Накануне Дня знаний разговор с Губернатором начался с подготовки образовательной системы региона к новому учебному году.

«Хотел бы поздравить всех родителей, ребят, мам, бабушек, пап с наступающим Днем знаний и пожелать, чтобы в учебном году вместе с новыми знаниями к детям пришли новые положительные эмоции, новое общение, новые друзья», - обратился к жителям Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что в преддверии учебного года в учреждениях образования была проведена большая работа для создания более комфортных и современных условий для обучения. Губернатор считает, что это особенно актуально для сельской местности, где ребятам приходится зачастую добираться до школы на автобусах.

Отвечая на вопрос одного из учеников региона, Игорь Руденя сообщил, что даст поручение Министерству образования Тверской области рассмотреть возможность перехода работы общеобразовательных учреждений региона на пятидневный режим.

Кроме того, Губернатор сказал, что Правительство Тверской области совместно с муниципальными образованиями будет прорабатывать возможности увеличения объемов строительства учреждений образования, что позволит, в том числе активней решать вопросы ликвидации второй смены. В 2018 году за счёт капитального ремонта зданий введено более 250 новых мест в Твери, Калининском и Конаковском районах.

В целом на подготовку к приему детей из бюджетов всех уровней было выделено более 976 млн. рублей. В 50 школах и 17 детских садах проведён капитальный ремонт. Кроме того, в 327 школах и 396 детских садах выполнен текущий ремонт. Большое внимание было уделено обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

Речь в программе шла также о модернизации в Тверской области системы профессионального образования. Игорь Руденя подчеркнул, что специалистов необходимо обучать по специальностям, востребованным на рынке труда. Для этого в регионе в процесс обучения будут активно вовлекать работодателей.

Планируется создать отраслевые производственно-образовательные кластеры по направлениям: промышленность, сельское хозяйство, туризм, транспорт, строительство, образование, информационные технологии, здравоохранение, культура. Кластеры будут заниматься профориентацией, содействовать выпускникам в трудоустройстве.

Во время передачи поднимались вопросы модернизации региональной системы энергоснабжения, развития ключевых отраслей экономики региона – сельского хозяйства и промышленности, а также малого и среднего бизнеса. Большой блок вопросов был посвящен ремонту региональных и муниципальных дорог, ситуации в здравоохранении. Игорь Руденя ответил также на вопросы жителей Тверской области о строительстве Западного моста, ремонте путепровода в Вышнем Волочке, создании мест отдыха и комфортной среды для родителей с детьми и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области