1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Тверской области!

Дорогие школьники, учащиеся, студенты, педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября школы и учебные заведения профессионального

образования Тверской области вновь распахнут свои двери для

десятков тысяч учеников и студентов. Особенно волнителен этот

день для первоклассников и первокурсников, которые вливаются в

школьные и студенческие коллективы. Для каждого из них

праздник открывает дорогу к новым знаниям и достижениям,

важным встречам и событиям в жизни.

Качественное образование сегодня является ключом к

успешному будущему, реализации талантов и способностей

каждого человека. Для этого учебные заведения Верхневолжья

предоставляют все возможности, активно внедряют современные

образовательные технологии. Сегодня в Тверской области

реализуется несколько проектов по строительству новых школ и

детских садов.

Желаю всем школьникам, учащимся и студентам успехов в

учебе, верных друзей, настойчивости и уверенности в своих силах

на пути к высоким целям!

А учителям, преподавателям и родителям – мудрости и

терпения в воспитании детей, радости за их свершения! Пусть они

вырастут патриотами своего края и внесут достойный вклад в

развитие Тверской области и нашей любимой России!

Губернатор Тверской области

И.М. Руденя.

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Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с Днем Знаний!



Сентябрьский звонок одинаково волнует все поколения. Одним он дарит встречу с

родным учебным заведением, другим - воспоминания о прошлом. День знаний –

особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. Ведь каких бы высот ни достигал

человек, путь к ним начинается в школе.

1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В школах нашего района работают

замечательные учителя. Именно они помогают юному поколению раскрыть таланты,

реализовать максимум возможностей. Благодаря педагогическому мастерству возрастает

интеллектуальный потенциал нашего района, Тверской области и всей России.

От всей души желаем педагогам и родителям - мудрости и терпения, а школьникам –

новых открытий и интересных уроков. Пусть вам во всем сопутствует успех!

С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.