1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Тверской области!
Дорогие школьники, учащиеся, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября школы и учебные заведения профессионального
образования Тверской области вновь распахнут свои двери для
десятков тысяч учеников и студентов. Особенно волнителен этот
день для первоклассников и первокурсников, которые вливаются в
школьные и студенческие коллективы. Для каждого из них
праздник открывает дорогу к новым знаниям и достижениям,
важным встречам и событиям в жизни.
Качественное образование сегодня является ключом к
успешному будущему, реализации талантов и способностей
каждого человека. Для этого учебные заведения Верхневолжья
предоставляют все возможности, активно внедряют современные
образовательные технологии. Сегодня в Тверской области
реализуется несколько проектов по строительству новых школ и
детских садов.
Желаю всем школьникам, учащимся и студентам успехов в
учебе, верных друзей, настойчивости и уверенности в своих силах
на пути к высоким целям!
А учителям, преподавателям и родителям – мудрости и
терпения в воспитании детей, радости за их свершения! Пусть они
вырастут патриотами своего края и внесут достойный вклад в
развитие Тверской области и нашей любимой России!
Губернатор Тверской области
И.М. Руденя.
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Дорогие учащиеся и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Примите искренние поздравления с Днем Знаний!
Сентябрьский звонок одинаково волнует все поколения. Одним он дарит встречу с
родным учебным заведением, другим - воспоминания о прошлом. День знаний –
особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. Ведь каких бы высот ни достигал
человек, путь к ним начинается в школе.
1 сентября – праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В школах нашего района работают
замечательные учителя. Именно они помогают юному поколению раскрыть таланты,
реализовать максимум возможностей. Благодаря педагогическому мастерству возрастает
интеллектуальный потенциал нашего района, Тверской области и всей России.
От всей души желаем педагогам и родителям - мудрости и терпения, а школьникам –
новых открытий и интересных уроков. Пусть вам во всем сопутствует успех!
С уважением,
депутат ЗС Д.И. Дородных,
глава Конаковского района Л.А. Козлова,
глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.