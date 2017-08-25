Губернатор Игорь Руденя и Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев приняли участие в открытии молочного завода в Тверской области

31 августа в Конаковском районе Тверской области состоялось открытие предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация». Участие в торжественной церемонии приняли Губернатор Игорь Руденя, Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Государственной Думы РФ Светлана Максимова, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета в Законодательном Собрании Сергей Веремеенко, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

«Сегодня очередной этап в развитии группы компаний, которой гордится Тверская область. Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Правительство региона будет принимать активное участие в развитии проектов «АгроПромкомплектации», — сказал Игорь Руденя.

В настоящее время агрофирма «Дмитрова Гора» производит 21% общеобластного объёма молока, 35% свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья.

«Большой инновационный завод будет являться одним из флагманов экономики Тверской области. Компания «АгроПромкомплектация» — это серьёзный и очень показательный пример качественного государственно-частного партнёрства. Могу сказать, что те средства, которые государство выделяет в поддержку агропромышленного комплекса, идут на правильное развитие», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

«Группе компаний «АгроПромкомплектация» и другим агрохолдингам региона оказывается поддержка в полной мере. Вместе с тем, нужно развивать механизмы поддержки фермеров, небольших хозяйств. Такие хозяйства - жизненно необходимы для села. Есть соответствующая программа, мы выделили по этому направлению 68 миллионов рублей», — сказал Сергей Веремеенко.

В строительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований.

Предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано. Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя осмотрели аппаратный цех, цеха по изготовлению и фасовке творога, производству масла, фасовке продуктов, центр управления производственным процессом, санитарный пропускной пункт.

Всего в 2010 – 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных проектов на 17 млрд рублей. Это позволило обеспечить работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн.

Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» являются активными участниками мероприятий по импортозамещению. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 млрд рублей.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. В 2018-м рост показателя продолжается: за первое полугодие в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области