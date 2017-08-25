ТЕМА ДНЯ: Игорь Руденя и Дмитрий Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса Тверской области

31 августа Губернатор Игорь Руденя и Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие агропромышленного комплекса региона. Ранее в этот день они приняли участие в торжественной церемонии открытия предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод» группы компаний «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе.

«Предприятия «АгроПромкомплектации» в Тверской области стабильно работают, производят молочную и мясную продукцию. Самое главное, что работу на них получают граждане Российской Федерации, жители Верхневолжья — это один из приоритетов нашей промышленной и экономической политики. Сегодня наша основная задача – увеличение объёмов финансирования по устойчивому развитию сельских территорий. Министерство сельского хозяйства РФ нам очень помогает по этому направлению», — отметил Игорь Руденя.

«В рамках работы Министерства сельского хозяйства России мы, как и раньше, будем оказывать всю необходимую поддержку всем сельхозтоваропроизводителям, которые успешно работают в Тверской области», — сказал Дмитрий Патрушев.

В числе перспективных отраслей сельского хозяйства в Верхневолжье глава региона и руководитель Министерства сельского хозяйства назвали животноводство, в том числе молочное, звероводство, льноводство, а также развитие малых форм хозяйствования и агротуризма.

В настоящее время на территории региона реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов в сфере АПК с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. В 2018-м рост показателя продолжается: за первое полугодие в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе.

В строительство нового молочного завода в Конаковском районе инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест. Мощность предприятия по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований.

Предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано. Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя осмотрели аппаратный цех, цеха по изготовлению и фасовке творога, производству масла, фасовке продуктов, центр управления производственным процессом, санитарный пропускной пункт.

Всего в 2010 – 2016 годы компания «Агропромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных проектов на 17 млрд рублей. Это позволило обеспечить работой более 2,5 тысячи жителей Верхневолжья. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тыс. тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тыс. тонн.

Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» являются активными участниками мероприятий по импортозамещению. С 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области