Нина Касминина знает тайны марсианского языка и лесных лабиринтов

Доброта и теплота сердец, милосердие и любовь – о них не упоминается ни в одной должностной инструкции, но именно эти качества составляют основу работы педагогов тверской школы-интерната №1.

В каждом учителе есть птица Феникс

Школа, которая осенью отметит свое 25-летие, известна далеко за пределами области. Победитель многих конкурсов и грантовых проектов, пример для других в формировании культуры здоровья, доступной среды, патриотической и нравственной работы, в 2012-м школа-интернат №1 стала федеральной стажировочной площадкой по распространению модели успешной социализации детей. Сюда, в ресурсный центр, приезжают за опытом педагоги со всей области. Здесь проходят региональные этапы всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Гостей удивляют многим – большим музеем, информационным центром, современным конференц-залом, возможностями проведения вебинаров и интерактивных уроков. Но главный ресурс школы – ее педагоги. «Все дети разные, но они нам не чужие. Понять, отогреть душу ребенка, помочь ему поверить в себя – вот главные принципы нашей работы», – говорит заслуженный учитель России, директор школы Нина Мякинникова.



Сегодня мы решили рассказать об одном из 67 педагогов уникальной коман­ды – учителе начальных классов, почетном работнике образования РФ Нине Касмининой, которая для многих мальчиков и девочек навсегда останется первой учительницей и человеком, открывающим мир знаний.

Ситуация успеха

«Нина Ивановна у нас признанный ас, в совершенстве владеет коррекционно-развивающими технологиями, а в прошлом году взяла очень сложную группу», – рассказывала о ней заместитель директора по УР Светлана Нечаева, пока мы шли по светлым коридорам в класс, чтобы побеседовать с самим учителем о педагогике и жизни.

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги». Эти слова Антона Макаренко для Нины Касмининой – кредо профессии, которой она отдала 44 года жизни. Из них 16 лет проработала с детьми с задержкой психического развития, требующими особого такта, любви и мастерства.

Мамам и папам она говорит: «Вам повезло со школой. Здесь у детей вырастают крылья».

Конечно, с особенными детьми работать не просто. Но главная проблема не в этом. К ним часто приходят ребята из общей школы с потухшим взглядом, неуверенные в себе. Требуется немало сил и терпения, чтобы растопить лед в душах, вернуть мальчишкам и девчонкам веру в свои силы. По мнению педагога, для таких школьников особенно важна ситуация успеха. Надо, чтобы ученики верили: все цели достижимы, если очень постараться. Об этом же говорят и истории ребят.



Слава Л. пришел к ним в третий класс. Он сидел привычно за последней партой и потихоньку посвистывал, игнорируя все обращения к нему. Педагог заметила, что мальчик очень хорошо рисует, особенно животных, и предложила ему принять участие в конкурсе рефератов «Обитатели континентов» про живой мир планеты. Славу тема заинтересовала, в итоге его работа вошла в число лучших. Никите У. трудно давалась математика, но он старался изо всех сил. Вскоре после выпуска подросток поделился радостью: «Нина Ивановна, я поступил в колледж, учусь на механическом отделении».



У Насти Я., которая пришла к ним из обычной школы, были проблемы по всем предметам. Крепость знаний брала упорством. На областном празднике юных орнитологов девочка заняла второе место. На встрече с ветеранами Настя читала любимое стихотворение своей учительницы «Был трудный бой» Александра Твардовского. И как читала – в зале стояла оглушительная тишина.

Сейчас в классе Нины Ивановны учится девочка Соня, она очень быстро устает, потому требует особых подходов. Достижением года стало то, что Соня научилась читать, писать и считать. Родители часто говорят педагогу: «Вы сотворили чудо». За каждым таким успехом – колоссальные затраты эмоциональных и физических сил: весь урок учитель, словно маятник, передвигается по классу от одного ученика к другому, с каждым надо поговорить, подержать за руку.

Нескучные уроки

В первом классе на уроке чтения в ее классе изучали... марсианский язык. Мой вопрос педагог упреждает своим: «Скажите, если я объявлю ребятам: «Мы будем изучать слоговые таблицы» – разве это интересно?». Марсианский язык означает обязательное 5-минутное тихое жужжащее чтение на каждом уроке. Проверено: метод дает толчок к улучшению техники чтения.



Она учит тому, чтобы ребенок мыслил и рассуждал о прочитанном в книгах Виталия Бианки, Михаила Пришвина, Бориса Житкова, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Льва Толстого.



Не случайно в ответах ученика на первом месте: я думаю, я считаю…



Урок математики в первом и втором классах начинается с игры, в которой дети путешествуют по лесу, где каждая тропинка – строчка в таблице. В третьем и четвертом классах игр становится меньше, в этом возрасте важно прививать самостоятельность. Расширять круг интересов детей помогают проектные работы. Из шкафа, похожего на волшебный сундучок, учитель достает немало интересного. Вот, например, разноцветные куклы-колокольчики и куклы-кубышки с травами. Все это богатство школьники создавали на уроках технологии, когда начали проект — народная кукла. Педагог показывает рефераты на тему «Моя любимая кошка», где дети делились историями о своих любимцах, а учительница рассказала о своем шотландском котике Альфе и даже фильм показала, как он умывается в ванной, что вызвало общий восторг. Потом обсуждали, как понимать кошачий язык, ухаживать за животными, отвечать за тех, кого приручили.



Многие ребята занимаются творчеством в школьных кружках: вокальном, хореографическом, театральном, в школе они созданы по 27 направлениям. Ее первоклассникам по душе пришлось искусство оригами. В бумажных поделках – узнаваемые герои любимых сказок, а композицию с ракетой и инопланетянами создавали к Дню космонавтики.



Ученики в ее классе рисуют, отправляются в путь вместе с великими путешественниками, готовят презентации, учатся пользоваться современной техникой. Общая гордость — школьная оранжерея. Зеленые богатства собирали всем миром, когда Нина Ивановна вела кружок «Юный эколог». Сейчас эстафету подхватила Ирина Арбузова. За цветами все ребята ухаживают с большим удовольствием.



Нина Ивановна подытожит: «Учитель любит все, чему учит детей».

Тратить себя без остатка

Свой главный выбор она сделала еще в детстве, когда семья жила в Спировском районе. Родители работали, а Нина по праву старшей сестры опекала четверых братьев. В школе ей нравились многие предметы, а первая учительница Мария Арсеньевна запомнилась добротой и справедливостью. Она не только открывала дорогу к знаниям, но и учила не отступать от цели. После 8-го класса Нина вместе с подругой поехала в Новгородскую область, поступила в Боровичское педучилище. Там встретила удивительного педагога и наставника – Евдокию Павловну Павлову, она вела математику и на первых уроках сказала жестко: «Те, кто не любит учиться и корпеть над уроками, могут собирать вещи и отправляться домой».



После окончания учебы молодой специалист поехала в Наговскую школу Старорусского района. В это же время поступила в институт, в 1980-м успешно защитила диплом и осталась преподавать в начальных классах. Позже, когда вернулась на родину, 18 лет трудилась в Краснопресненской средней школе на станции Кулицкая, которая была базовой площадкой областного института усовершенствования учителей. Два раза в год, осенью и весной, лучшие педагоги давали там открытые уроки. Так Нина Касминина стала наставницей для десятков молодых учителей Верхневолжья.



В 1989 году муж, по профессии строитель, получил квартиру на Дачной улице. Семья переехала в Тверь. Нина Ивановна уже в нашем городе сеет зерна доброго и вечного, делится опытом с молодыми.



Говорим с педагогом о наставничестве. В западных традициях есть понятие менторство, по имени персонажа «Одиссеи» Ментора, который был смотрителем на Итаке, так как не мог воевать против Трои, и сама богиня воплощалась в его облике, чтобы остановить Телемаха в трудных ситуациях. Вспомнив историю, Нина Ивановна улыбнулась:



«В традициях русских учителей в педагогике и наставничестве тратить себя без остатка, чтобы потом возродиться как птица Феникс».

Когда тебя ждут

У Нины Касмининой двое взрослых сыновей, подрастают пятеро внуков, которым бабушка дает уроки добра, трудолюбия, верности призванию. Хотя для нее нет чужих детей. О школе Нина Ивановна говорит: «Для меня работа там – это и есть жизнь. Порой голова болит, тяжесть в теле, но встаешь и идешь, потому что тебя ждут дети, ждет Юра, у которого тяжелый ДЦП. Мальчик не говорит, руки и ноги не работают, но хочет учиться». Призналась: его родители думали, что она уйдет, когда увидит их Юру. Она не ушла. Идет с ним по жизни четвертый год: читают, изучают математику, готовят презентации. Нина Ивановна с гордостью говорит: «Юра светлый и успешный мальчик. Знает таблицу умножения».



Она с нетерпением ждет 1 сентября, встречи со своими второклассниками. После торжественной линейки проведет урок. На этот раз он посвящен важным событиям года – 700-летию подвига святого князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой княгини Анны Кашинской. Ей предстоит открыть детям еще одну истину – без истории нет настоящего.

Автор: Галина СМИРНОВА