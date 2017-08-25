ОТКРЫТИЕ МОЛОКОЗАВОДА В ДМИТРОВОЙ ГОРЕ

Сегодня в Дмитровой Горе министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Тверской области Игоря Руденя и генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков открыли новый молокозавод большой мощности и молочный комплекс КРС на 6000 голов, который расположен в д. Ручьи и обеспечивает основную потребность предприятия в молоке. По словам Сергея Новикова, все пусконаладочный работы завершены и в настоящий момент оба предприятия выведены в рабочий режим.