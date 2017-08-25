ТВЕРЬСТАТ ИНФОРМИРУЕТ: Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 2017 год по Конаковскому району

Окружающая среда - совокупность природных компонентов, оказывающих влияние на качество жизни, условия жизнедеятельности и состояние здоровья человека.

Выбросы – это поступление загрязняющих веществ в атмосферу. Источник выбросов - это и крупные предприятия промышленности и энергетики, сельскохозяйственные организации и просто человек.

На территории Конаковского района и города Конаково расположены и промышленные предприятия и крупные животноводческие комплексы.

Всего 36 организаций имеют выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. По количеству загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, район занимает 2 место в области.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является ФЛ «Конаковская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенный на территории г. Конаково. Доля выбросов районного центра составляет более трех четвертей от общерайонного выброса.

В 2017 году предприятиями района выброшено в атмосферу 10,9 тыс. тонн загрязняющих веществ, что составило 80% от общего количества загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения. На очистные сооружения поступило 2,9 тыс. тонн загрязняющих веществ (22% от общего количества загрязняющих веществ), из них было уловлено и обезврежено 2,7 тыс. тонн (92% от поступивших на очистные сооружения).

В структуре загрязняющих веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения, доля твердых составляет 13% (почти 1,0 тыс. тонн), газообразных и жидких 87% (9,8 тыс. тонн).

В основном, предприятия Конаковского района выбрасывают в атмосферу оксид азота. Это 70% (6,9 тыс. тонн) всех выброшенных газообразных и жидких веществ, 14% - летучие органические соединения и прочие газообразные и жидкие вещества. Почти одинаковое количество углеводорода и оксида углерода (7 и 8 процентов соответственно). Наименьший выброс – это диоксид серы – всего 1 %.

За прошедший год количество выбросов в атмосферу в расчете на 1 жителя составило 132,9 кг, на 1 кв. км площади 5102 кг.

За последние пять лет на территории Конаковского района существенного увеличения или уменьшения выбросов в атмосферный воздух не наблюдалось.