Игорь Руденя поставил задачу увеличить в Тверской области количество представительств Почта Банка в МФЦ

30 августа Губернатор Тверской области провел совещание с руководством ПАО «Почта Банк» и членами Правительства региона. Обсуждались вопросы развития на территории Верхневолжья сети представительств Почта Банка.

Игорь Руденя поставил задачу увеличить количество представительств структуры в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг. Первым в России такое подразделение было открыто 30 августа в Твери в МФЦ на улице Трехсвятская, 6.

С 1 сентября представительства начнут работу ещё в 9 филиалах МФЦ в городах Андреаполь, Бежецк, Западная Двина, Конаково, Кувшиново, Нелидово, Торжок, Удомля, Спирово. В настоящее время все необходимые работы по размещению оборудования и сотрудников Почта Банка в филиалах ГАУ «МФЦ» завершены. Открытие банковских клиентских центров позволит улучшить качество и скорость оказываемых в филиалах государственных и муниципальных услуг.

С инициативой о создании точек банковского обслуживания в МФЦ региона Игорь Руденя выступил на встрече с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. ПАО «Почта Банк» создан группой ВТБ и ФГУП «Почта России».

Кроме того, на совещании шла речь об открытии в Твери бэк-офиса ПАО «Почта Банк», что позволит создать новые рабочие места, а также о разработке и внедрении в Тверской области социальной карты для льготных категорий граждан.

Развитие филиальной сети Почта Банка в Тверской области предусмотрена соглашением о сотрудничестве между Правительством Тверской области и ПАО «Почта Банк», которое было заключено 25 мая текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения «Почта Банк» до конца 2018 года планирует установить на территории Тверской области 215 платёжных терминалов в отделениях почтовой связи.

В настоящее время в Тверской области действуют 196 точек обслуживания клиентов Почта Банка в 62 населенных пунктах, при этом 22 из них относятся к малым населенным пунктам с населением менее 3 тыс. человек. В области действуют 45 банкоматов Почта Банка и более 280 POS-терминалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области