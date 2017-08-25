Игорь Руденя и руководитель «Почта Банка» Дмитрий Руденко обсудили повышение доступности банковских услуг в муниципалитетах Тверской области

30 августа Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с президентом-председателем правления ПАО «Почта Банк» Дмитрием Руденко. Обсуждались перспективы совместной работы Правительства Тверской области и компании по повышению доступности банковских услуг на территории Верхневолжья. Ранее в Твери состоялось открытие первого в России представительства Почта Банка в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг.

«Это начало нашего сотрудничества, один из этапов реализации совместной программы. Задача — обеспечить жителям Тверской области качественный и круглосуточный доступ к современным банковским продуктам. В программе – максимальное расширение присутствия банка на территории региона», — отметил Игорь Руденя.

С инициативой о создании точек банковского обслуживания в МФЦ региона Игорь Руденя выступил на встрече с президентом-председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. ПАО «Почта Банк» создан группой ВТБ и ФГУП «Почта России».

«В Тверской области мы открыли первую в стране точку банковского обслуживания граждан на базе МФЦ. Теперь в многофункциональном центре оказываются не только государственные и муниципальные услуги, но и финансовые — можно без комиссии оплатить любую госпошлину, снять наличные, внести депозит, открыть сберегательный счёт. Всего до конца года мы планируем открыть 300 подобных представительств в МФЦ по всей России», — сказал Дмитрий Руденко.

Представительство Почта Банка располагается в офисе МФЦ в Твери по адресу: ул. Трёхсвятская, дом 6. С 1 сентября такие представительства начнут работу ещё в 9 филиалах МФЦ в городах Андреаполь, Бежецк, Западная Двина, Конаково, Кувшиново, Нелидово, Торжок, Удомля, Спирово. В настоящее время все необходимые работы по размещению оборудования и сотрудников Почта Банка в филиалах ГАУ «МФЦ» завершены. Открытие банковских клиентских центров позволит улучшить качество и скорость оказываемых в филиалах государственных и муниципальных услуг.

Соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере между Правительством Тверской области и ПАО «Почта Банк» было заключено 25 мая текущего года на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения «Почта Банк» до конца 2018 года планирует установить на территории Тверской области 215 платёжных терминалов в отделениях почтовой связи.

Пресс-служба Правительства Тверской области