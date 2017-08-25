В 2018 году планируется газифицировать деревни Беклемишево и Лукино Калининского района

30 августа Губернатор Игорь Руденя провёл личный приём граждан по обращениям в приёмную Президента Российской Федерации Владимира Путина. Вопросы жителей Калининского района коснулись газификации ряда населённых пунктов.

Обращение от имени жителей села Медное представил Игорь Антонюк. Населённый пункт газифицирован, но на части улиц, в том числе Колхозной, Круча, Гагарина, Лесной отсутствуют разводящие сети. Для отопления домов жители используют дрова и топливные брикеты.

«Газификацию Медного планируется завершить до конца этого года. Важно, что неравнодушные жители контролируют решение вопроса», — сказал Игорь Руденя.

В 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области в Медном предусмотрен монтаж газовых сетей общей протяженностью 6,3 км. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов выделено порядка 20 млн рублей. Проведение работ обеспечит, в частности, газификацию улиц Колхозная, Круча, Гагарина, Лесная. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, ведётся подготовка к объявлению аукциона по выбору подрядной организации.

Семён Волков обратился в приёмную главы государства с просьбой оказать содействие в подключении к газу деревень Беклемишево и Лукино Аввакумовского сельского поселения. Как рассказал заявитель, в настоящее время началась подготовка к проведению необходимых работ. Семён Волков поблагодарил Игоря Руденю, Правительство Тверской области и руководство района за внимание к теме.

Газификация деревень Беклемишево, Лукино, а также Пищалкино запланирована в рамках адресной инвестиционной программы региона. Общая протяжённость сетей составит 5,7 км. На реализацию проекта заложено свыше 9,7 млн рублей из региональной казны и бюджета сельского поселения. Документация получила положительное заключение по итогам госэкспертизы, проводится аукцион на заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Завершить работы по проекту планируется в декабре текущего года.

Ещё один актуальный для местных жителей вопрос – ремонт социально-значимой дороги к населённым пунктам, а также моста через реку Орша. Требуется привести в порядок 3-километровый участок от деревни Горютино до Лукино. Вопрос будет рассмотрен в Правительстве региона в течение месяца, отметил Игорь Руденя.

В 2018 году в Тверской области запланировано 60 мероприятий, связанных с газификацией социальных объектов, жилищно-коммунального комплекса, промышленных производств. Всего в текущем году предусмотрено строительство свыше 270 км и проектирование более 290 км газовых сетей, газификация около 17140 домовладений.

Пресс-служба Правительства Тверской области