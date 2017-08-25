Тверская область присоединится к эколого-просветительной акции «Чистый берег»

5 сентября в Конаково, на площадке у ДК «Современник», состоится эколого-просветительская акция «Чистый берег». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Тверской области и Федерального агентства водных ресурсов в рамках всероссийского проекта «Вода России». Ожидается, что участниками станут порядка 700 человек. Ключевое событие акции — субботник на участке прибрежной полосы Иваньковского водохранилища.

«Для Тверской области водные ресурсы исторически играют огромную роль. Это касается использования потенциала великой русской реки Волги, которая берет начало на территории нашего региона, сотен других рек и водоёмов», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийская акция «Вода России» проводится с 2014 года и объединяет сотни тысяч волонтёров по всей стране для очистки берегов водоемов. В рамках акции вместе с уборками проводятся просветительские мероприятия.

С каждым годом расширяется география проекта и растёт число участников. В 2017-м к нему присоединились более 1,4 миллиона человек из 83 регионов, проведена уборка 10 тыс. водоёмов. В частности, два субботника в рамках акции прошли в Тверской области.

Акция в Конаково стартует в 11:00. Для школьников проведут открытый урок о водных ресурсах, экологическую викторину. В рамках субботника будут посажены деревья, благоустроен и очищен от мусора участок прибрежной полосы Иваньковского водохранилища, пройдёт тренировка по установке боновых заграждений в акватории водоёма.

Также в программе — совещание по вопросам водоохраной деятельности, работа полевой кухни, экскурсия на Конаковский завод по осетроводству.

Акция нацелена на развитие волонтёрского экологического движения, воспитание бережного отношения к природе, формирование экологической культуры и установки на активную природоохранную деятельность, создание условий для организации отдыха на природе и сохранение природных ресурсов.

Пресс-служба Правительства Тверской области