Ольга Устинова: «Владимир Путин своевременно выступил с обращением по вопросу изменений в пенсионном законодательстве»

Главный врач детской городской клинической больницы №1 г. Твери, депутат Тверской городской Думы Ольга Устинова считает своевременным обращение президента Владимира Путина к гражданам России по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.

«Глава государства очень своевременно выступил с обращением, учитывая значимость темы и накал ее обсуждения в обществе», – отметила Ольга Устинова.

По ее мнению, президент сделал важный шаг, заявив о необходимости смягчить некоторые позиции в законопроекте.

«Хорошо, что Владимир Путин, в целом, много внимания уделил смягчению условий выхода на пенсию для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет не на восемь, а на пять лет. Кроме того, президент предложил особые условия для многодетных матерей, что очень важно для стимулирования рождаемости», – сказала Ольга Устинова.

Депутат также считает правильным щадящий подход к гражданам, которые в числе первых в ближайшие два года почувствуют на себе изменения пенсионной системы. Напомним, для них президент предлагает установить особую льготу – право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.