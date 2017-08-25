В Тверской области на педагогической конференции обсудили вопросы развития дополнительного образования детей в сфере культуры

29 августа в Твери прошла межрегиональная августовская педагогическая конференция работников и руководителей учебных заведений культуры и искусства Тверской области. Участники обсудили

актуальные вопросы развития детских школ искусств, распространения инновационных практик в сфере дополнительного образования детей.

Задачу обеспечить максимальную доступность дополнительного образования для детей в Тверской области поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, занятия в кружках и секциях позволяют детям не только развить свои таланты, но и получить важные уроки воспитания.

В работе пленарного заседания конференции приняли участие руководители профильных органов власти региона, учебно-методических центров, представители Министерства культуры РФ, преподаватели и руководители культурно-образовательных проектов из Москвы, другие специалисты. Доклады выступающих были посвящены государственной поддержке одарённых детей и талантливой молодёжи, развитию системы образования в сфере культуры в новом учебном году, основам государственной культурной политики в области художественного образования и другим темам.

Также в рамках конференции прошел блиц-семинар для директоров учебных заведений культуры и искусства Тверской области, круглый стол «Региональная ярмарка педагогических и инновационных идей», выставка - ярмарка новой издательской продукции для учебных заведений культуры и искусства. Лучшие работники отрасли были отмечены почетными наградами.

В преддверии 1 сентября актуальным вопросом стала готовность образовательных учреждений к новому учебному году.

В настоящее время приёмку к 1 сентября в плановом порядке прошли все образовательные организации Тверской области. В этом году общая численность учеников школ региона составит более 139 тысяч, это почти на 5 тысяч 350 человек больше, чем в 2017-м. На подготовку к новому учебному году из федерального, регионального и местных бюджетов было выделено свыше 985 млн рублей. Капитальный ремонт проведён в 50 школах и 17 детских садах, текущие работы — в 327 школах и 396 детских садах.

Пресс-служба Правительства Тверской области