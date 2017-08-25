Артур Бабушкин: «Предложения главы государства были во многом ожидаемы»

Председатель постоянного комитета по социальной политике Законодательного собрания Тверской области Артур Бабушкин прокомментировал обращение президента Владимира Путина к гражданам России в связи с предстоящими изменениями в пенсионной системе.

«Предложения главы государства были во многом ожидаемы, поскольку вокруг вопроса о совершенствовании пенсионного законодательства велась широкая общественная дискуссия. Президент своим обращением к гражданам страны показал, что внимательно изучил различные аргументы и «за», и «против» изменений», – сказал Артур Бабушкин.

По его словам, часть предложений, представленных сегодня главой государства, совпадает с идеями членов рабочей группы областного парламента по совершенствованию законодательства о пенсионной системе. В частности, это касается возраста выхода на пенсию женщин не с 63, как предлагалось, а с 60 лет, возможности досрочного выхода на пенсию многодетных матерей, а также выделения категории граждан предпенсионного возраста и разработки мер социальной защиты этой категории.

«Очень правильное и справедливое решение – сохранить привычный пакет льгот за гражданами, достигшими предпенсионного возраста», – считает Артур Бабушкин.

Руководитель комитета ЗС по социальной политике добавил, что областным парламентариям также предстоит работа по законодательному обеспечению сохранения ряда региональных льгот.

Депутат подчеркнул значимость предложений Владимира Путина по стимулированию бизнеса к трудоустройству работников, которым осталось несколько лет до пенсии, и защите их трудовых прав нормами административного и уголовного законодательства.

Как отметил Артур Бабушкин, очередное заседание рабочей группы в Заксобрании по совершенствованию законодательства о пенсионной системе состоится в ближайшую пятницу. Депутаты и представители экспертного сообщества продолжат выработку предложений к законопроекту с учетом предложений президента.