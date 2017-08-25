В Твери уникальную выставку «Из истории государства Российского: от Екатерины Великой к Екатерине Павловне» посетили более 5000 человек

В парадном зале Тверского императорского дворца продолжает свою работу выставка «Из истории государства Российского: от Екатерины Великой к Екатерине Павловне», на которой представлены уникальные произведения искусства из собрания музея-заповедника «Царское Село» и семьи меценатов Карисаловых. За две недели с момента открытия выставки ее посетили более 5250 человек.

«Символично, что в Тверском императорском путевом дворце впервые предоставлена возможность широкой публике увидеть произведения одной из крупнейших в России частных коллекций отечественного искусства XVIII-XIX веков. Уверен, что выставка станет настоящим подарком для любителей истории и искусства», – было отмечено в приветственном адресе Губернатора Игоря Рудени участникам церемонии открытия выставки.

Выставка позволяет окунуться в атмосферу эпохи конца XVIII – начала XIX веков, когда Тверской дворец был ареной для событий общероссийского масштаба.

Посетителям представлены мундирное платье Екатерины Великой по форме Кавалергардского корпуса, графика с видами парков Царского Села,

подлинники В.Л. Боровиковского, Д.Г. Левицкого, С.С. Щукина, О.А. Кипренского, мебель, принадлежавшая членам императорской фамилии.

Особый интерес для ценителей живописи представляет небольшой портрет супруга великой княгини Екатерины Павловны – генерал-губернатора трех российских губерний, принца Георга Ольденбургского кисти Ореста Кипренского. Произведение должно было послужить этюдом для большого парадного портрета принца Ольденбургского, но последний так и не был написан.

Среди других уникальных экспонатов - портреты Александра I, один из которых создан Л. С. Миропольским и хронологически совпадает со временем первого визита будущего императора в Тверской императорский дворец, второй - кисти В.Л. Боровиковского представляет Александра I уже в расцвете его царствования.

С помощью шедевров из двух собраний инициаторы выставки стремились подчеркнуть параллели, связывающие Царское Село, Санкт-Петербург и Тверь, мотивировать посетителей к дальнейшему изучению отечественной истории.

Выставка продлится до 26 ноября 2018 года. Справки и заказ экскурсий по телефону: +7 4822 34 62 43. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 18:00, пятница с 11:00 до 20:00 (касса закрывается на 1 час раньше). Понедельник, вторник – выходные дни.

Пресс-служба Правительства Тверской области