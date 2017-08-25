Дмитрий Медведев одобрил предложение Игоря Рудени по разработке программы обновления парка школьных автобусов

29 августа Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Московской области совещание по вопросу готовности системы образования к началу 2018-2019учебного года. Участие в нём приняли члены Правительства РФ, руководители профильных ведомств, главы регионов. Тверскую область на совещании представил Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетные задачи в сфере образования обозначены в национальном проекте, который будет реализован по инициативе Президента России Владимира Путина до 2024 года.

«Главная цель – за 6 лет войти в мировую десятку стран-лидеров по качеству общего образования, создать единое пространство для непрерывного образования и развития жителей нашей страны», — отметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр подчеркнул: в преддверии учебного года в большинстве школ проведены ремонтные работы, закуплена новая мебель, учебники, оборудованы спортзалы, пищеблоки.

Особое внимание на совещании было уделено замене старого школьного транспорта. Игорь Руденя предложил совместно с отечественными производителями автобусов разработать программу обновления школьных автопарков, где с учетом потребностей каждого региона будет спланирована замена машин, срок эксплуатации которых приближается к 10 годам. Дмитрий Медведев одобрил предложение Губернатора Тверской области, подчеркнув, что оно вписывается в решение задачи импортозамещения, так как предполагает загрузку своих производственных мощностей. Премьер-министр поручил проработать данный вопрос.

Сейчас в автопарке школ региона 401 автобус, в том числе 43 новых машины, закупленные в этом году. Весь транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, тахографами и имеет срок эксплуатации не более 10 лет. На организацию безопасного подвоза школьников Тверской области в 2018-2019 учебном году было направлено более 303 млн рублей.

В настоящее время приёмку к 1 сентября в плановом порядке прошли все образовательные организации Тверской области. В этом году общая численность учеников школ региона составит более 139 тысяч, это почти на 5 тысяч 350 человек больше, чем в 2017-м. На подготовку к новому учебному году из федерального, регионального и местных бюджетов было выделено свыше 985 млн рублей. Капитальный ремонт проведён в 50 школах и 17 детских садах, текущие работы — в 327 школах и 396 детских садах.

Особое внимание Дмитрий Медведев обратил на состояние инженерных сетей и санитарных узлов в школах. По инициативе Губернатора Игоря Рудени в тверском регионе в прошлом году стартовала программа по замене окон, ремонту спортзалов, кровель и санитарных комнат в общеобразовательных учреждениях. В проект также входит приобретение столово-кухонного оборудования. На его реализацию в 2018 году в региональном бюджете заложено 30 млн рублей. Ещё 9,8 млн рублей —софинансирование из бюджетов муниципальных образований. Порядка 100 млн рублей было направлено на закупку 289 тыс. учебников, что позволило обеспечить все школы необходимой учебной литературой.

Пресс-служба Правительства Тверской области