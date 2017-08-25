В 2019 году в Тверской области продолжится финансовая поддержка семей при рождении третьего или последующих детей

Тверская область вошла в число 62 субъектов РФ, которые в 2019 году будут получать федеральные средства на поддержку семей, где родились третий или последующие дети. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Общий объём средств на осуществление выплат в 2019 году составит 50,1 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей из федерального бюджета и 31,5 млрд рублей из бюджетов субъектов.

«Поддержка многодетных семей – важное направление в социальной политике Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и перспективами экономического развития», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10 тысяч 625 рублей. Она предоставляется семьям, средний душевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Тверской области за год, предшествующий обращению, до достижения ребёнком возраста 3 лет. В первом полугодии пособие получали 6053 семьи Тверской области.

Реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных — ключевое направление нацпроекта в сфере демографии, который будет реализован в рамках Стратегии развития страны до 2024 года. Приоритетные национальные цели и стратегические задачи обозначены в Указе Президента РФ Владимира Путина в мае текущего года.

На первом плане — финансовая помощь при рождении детей и приобретении жилья. Среди новых мер государственной поддержки семей с детьми – выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, которые введены в России 1 января текущего года по инициативе Владимира Путина. Тверскому региону из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 152,2 млн рублей. С начала года получателями ежемесячной выплаты на первого ребёнка стали 1039 семей Верхневолжья. Размер пособия – 10 тысяч 625 рублей.

Финансирование госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей из регионального бюджета в 2018 году увеличено в 6 раз по сравнению с 2017-м и составило 60 млн рублей. С учётом федеральных средств и софинансирования муниципальных образований общий объём средств по программе превысил 136,3 млн рублей. Выплаты на приобретение собственного жилья получат 206 семей — в 2,5 раза больше, чем в 2017-м.

Кроме того, в текущем году Правительством Тверской области принято решение об увеличении дополнительного ежегодного поощрения лучших муниципальных образований по демографическим показателям в 2 раза: с 10 до 20 миллионов рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области