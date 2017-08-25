В Тверской области пройдет третья Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018»





1-14 сентября в Ржевском районе Тверской области пройдёт третья Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018». Участие в ней примут более 550 поисковиков из 23 регионов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Поисковый лагерь будет разбит у деревни Кокошкино в сельском поселении «Хорошево».

Впервые экспедиция «Калининский фронт» прошла на территории Верхневолжья в 2016 году. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Сохранение памяти о войне — важнейшее направление нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях Великой Отечественной войны оставалась в сердцах потомков победителей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжественная церемония открытия экспедиции 2018 года состоится 2 сентября.

В экспедиции будут задействованы как опытные поисковики, так и начинающие. Старшие коллеги обучат их военной археологии, оформлению поисковой документации, архивной работе.

Одна из задач экспедиции — выработка единых подходов в развитии поискового движения, поиск наиболее оптимальных и эффективных моделей организации полевой и поисковой работы с использованием новейших достижений исторической науки и современных технологий. Для этого планируется объединить усилия учёных, теоретиков и практиков полевого и архивного поиска.

В прошлом году в ходе Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. В день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева состоялась торжественная церемония захоронения останков более 1000 павших воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории района.

Всего в экспедиции приняли участие более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии. К началу работы в Ржеве было установлено первое в регионе модульное хранилище для останков воинов, поднятых в рамках поисковой работы. В текущем году такое же хранилище начало работу в городе Белый, ещё одно планируется открыть в деревне Веригино Зубцовского района.

Справочно: Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное значение «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области