В Тверском областном театре драмы усилят противопожарную безопасность

На проведение противопожарных мероприятий в Тверском областном академическом театре драмы в 2018 году планируется направить порядка 1,5 млн рублей. Вопрос рассмотрели 28 августа на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Драматический театр является одним из центров культурной жизни нашего региона. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями», — считает Игорь Руденя.

Около 1 млн заложено на реконструкцию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей. Более 279 тыс. рублей — на огнезащитную обработку одежды сцены, деревянных конструкций, оркестровой ямы, мостовых переходов и рабочих галерей. Кроме того, на окнах будут установлены противопожарные рольставни. По этому направлению предполагается выделить 175,6 тыс. рублей.

В повестку дня заседания также вошли вопросы о повышении качества надзорных и контрольных мероприятий в сфере лесного хозяйства и работы по лесовосстановлению, укреплении материально-технической базы учреждений соцзащиты и здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области