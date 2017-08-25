В Тверской области дополнительно направят 2 млн рублей на повышение качества надзорных мероприятий в сфере лесного хозяйства

В Тверской области дополнительные средства направят на укрепление материально-технической базы лесничеств, повышение качества надзорных и контрольных мероприятий в сфере лесного хозяйства, работы по лесовосстановлению. Вопрос рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Принято решение дополнительно направить более 2 млн рублей на оснащение лесных инспекторов средствами навигации и измерительными приборами. Это необходимо для осуществления федерального государственного лесного надзора и контроля за качеством выполнения лесохозяйственных работ.

За первые 6 месяцев текущего года на территории Верхневолжья государственные лесные инспекторы провели почти 2,4 тыс. патрульных выездов. Выявлено 73 факта незаконной рубки лесных насаждений. Материалы переданы в органы внутренних дел, возбуждено 40 уголовных дел, 13 человек привлечены к уголовной ответственности, четверо – к административной. Возмещено ущерба лесному фонду на общую сумму более 2 млн рублей.

Средства в сумме 990 тыс. рублей выделены на закупку дополнительных объемов горюче-смазочных материалов для лесничеств.

На 662,5 тыс. рублей увеличено финансирование мероприятий по лесовосстановлению. Дополнительные средства будут использованы на обработку почвы под лесовосстановление на площади 95,5 га.

В 2018 году в Тверской области воспроизводство лесов запланировано на площади 13,5 тыс. га, в том числе посадка лесных культур – на 7,5 тыс. га. В 2017 году регион признан Рослесхозом лучшим субъектом РФ в сфере лесовосстановления. Воспроизводство лесов в регионе проведено на площади более 17 тыс. га – 105% от плана. В том числе посадка лесных культур произведена на площади свыше 8 тыс. га – 122% от плана.

Пресс-служба Правительства Тверской области