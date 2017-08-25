Игорь Руденя принял участие в торжествах в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы в Старице

28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В торжествах в Свято-Успенском монастыре в Старице Тверской области приняли участие Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, председатель комитета Законодательного Собрания Сергей Веремеенко, глава Старицкого района Сергей Журавлев, духовенство, жители муниципалитета.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва провёл божественную литургию, после чего прошёл крестный ход вокруг обители.

По традиции в день Успения Пресвятой Богородицы почетные гости напутствовали первоклассников перед началом нового этапа в их жизни.

«Дорогие ребята, хотел бы вам пожелать быть достойными своей родной земли, Старицы, Тверской области. Жизненные ориентиры нам показали великие люди, прославившие тверскую землю. Это святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская, первый патриарх Московский и Всея Руси святитель Иов и многие другие», — отметил Игорь Руденя.

Ребятам вручили наборы первоклассника от имени Фонда возрождения Свято-Успенского монастыря. Просветительская работа - важнейшая составляющая благотворительной программы Фонда. В обители реализуется проект «Дети Старицы», стипендиальная программа, действует центр духовного развития детей и молодёжи «Образ», ежегодно проходят научно-практическая конференция, различные культурные мероприятия.

Старицкий Свято-Успенский монастырь, основанный в XII веке, является одним из древнейших монастырей Тверской области. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов, принял постриг и был рукоположен в священники, а впоследствии стал настоятелем обители.

Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, на средства которого началось восстановление святыни, основан в 2001 году по инициативе Виктора Христенко. Благодаря 15-летней работе Фонда монастырь воссоздан в историческом виде.

Пресс-служба Правительства Тверской области