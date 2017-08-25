Смотрим и слушаем телерадиопрограммы цифрового телевидения !

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В декабре 2018 г. заканчиваются сроки реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг.».
Главной целью ФЦП является развитие информационного пространства РФ и обеспечения населения страны многоканальным вещанием общероссийских, обязательных и общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества путем модернизации и строительства инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переводом их на цифровые технологии.
Цифровое эфирное телевидение обеспечивает потребителей целым комплексом конкурентных преимуществ: это прежде всего высококачественный звук и изображение, возможность самостоятельно выбрать пакет программ, сервис электронного телегида (EPG), защита нежелательных программ для детей, возможность выбора субтитров, звуковых дорожек и т.д.
Эфирное наземное телевидение в стандарте DVB-T2 общедоступно и бесплатно для всех жителей региона, в чем смогли уже убедиться те, кто перешел на новый стандарт вещания. Это 20 бесплатных общероссийских каналов, сгруппированных в два цифровых пакета (два мультиплекса), которые транслируются в дециметровом диапазоне.
Современные ТВ-приемники уже рассчитаны на прием цифрового сигнала, но большинство телевизоров, находящихся в распоряжении жителей региона, являются аналоговыми устройствами, не приспособленными к приему передач в цифровом формате. Однако современное качество изображения и звук можно получить и на обычном телевизоре, прослужившем не один год.
Чтобы принимать современный цифровой сигнал на аналоговый телевизор необходима антенна ДМВ диапазона и приставка, называемая цифровым ресивером или декодером. При покупке приставки необходимо протестировать её работу прямо в магазине. Прибор должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.
Антенна. При проживании в относительной близости от телевышки можно воспользоваться комнатной антенной, если ваш телевизор хорошо принимал аналоговый сигнал, значит будет принимать и цифровой. Главное требование к наружной антенне – уверенный прием в дециметровом диапазоне волн (ДМВ). Конечно, все зависит от того, насколько далеко от вас находится телевышка и какой рельеф местности. Если вышка далеко, то потребуется наружная антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Они бывают как с усилителем, так и без него. В случае плохого приема необходимо приобрести активную дециметровую антенну, то есть с усилителем и возможно поднять антенну на мачту (не забудьте о заземлении).
Обратите внимание, что если антенна с усилителем, то блок питания может не понадобиться, так как большинство приемников T2 может подавать питание на антенну. Обычно, эта функция включается в настройках приемника. Необходимо смотреть характеристики или инструкцию. Антенна должна быть правильно подключена и направлена строго в сторону телебашни.
Представляем вашему вниманию информацию по направлениям на Телевизионные передающие станции для жителей сельских поселений Конаковского района Тверской области.
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Конаковский район
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РТС (ТВК)
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1. Городское поселение город Конаково
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Конаково (37,58)
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2. Городское поселение посёлок Изоплит
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Новозавидовский (37,58)
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3. Городское поселение посёлок Козлово
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Новозавидовский (37,58)
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4. Городское поселение посёлок Новозавидовский
|
Новозавидовский (37,58)
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5. Городское поселение посёлок Радченко
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Новозавидовский (37,58), Тверь (37,58)
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6. Городское поселение посёлок Редкино
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Новозавидовский (37,58), Тверь (37,58)
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7. Вахонинское сельское поселение
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Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58)
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8. Городенское сельское поселение
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Тверь (37,58)
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9. Дмитровогорское сельское поселение
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Конаково (37,58)
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10. Сельское поселение «Завидово»
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Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58)
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11. Козловское сельское поселение
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Новозавидовский (37,58)
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12. Первомайское сельское поселение
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Конаково (37,58)
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13. Ручьёвское сельское поселение
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Конаково (37,58)
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14. Селиховское сельское поселение
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Конаково (37,58)
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15. Старомелковское сельское поселение
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Новозавидовский (37,58)
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16. Юрьево-Девичьевское сельское поселение
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Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58)
C 01.01.2019 г. по решению телекомпаний в РФ начинается сокращение аналогового эфирного телевещания, в Тверской области оно будет отключено на территории всего региона за исключением г. Твери.
Сегодня в цифровом эфире региона пакет программ I мультиплекса, а уже в конце 2018 г. всему населению Тверской области будут доступны 20 эфирных телепрограмм.
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