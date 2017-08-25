Смотрим и слушаем телерадиопрограммы цифрового телевидения !

В декабре 2018 г. заканчиваются сроки реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг.».

Главной целью ФЦП является развитие информационного пространства РФ и обеспечения населения страны многоканальным вещанием общероссийских, обязательных и общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества путем модернизации и строительства инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переводом их на цифровые технологии.

Цифровое эфирное телевидение обеспечивает потребителей целым комплексом конкурентных преимуществ: это прежде всего высококачественный звук и изображение, возможность самостоятельно выбрать пакет программ, сервис электронного телегида (EPG), защита нежелательных программ для детей, возможность выбора субтитров, звуковых дорожек и т.д.

Эфирное наземное телевидение в стандарте DVB-T2 общедоступно и бесплатно для всех жителей региона, в чем смогли уже убедиться те, кто перешел на новый стандарт вещания. Это 20 бесплатных общероссийских каналов, сгруппированных в два цифровых пакета (два мультиплекса), которые транслируются в дециметровом диапазоне.

Современные ТВ-приемники уже рассчитаны на прием цифрового сигнала, но большинство телевизоров, находящихся в распоряжении жителей региона, являются аналоговыми устройствами, не приспособленными к приему передач в цифровом формате. Однако современное качество изображения и звук можно получить и на обычном телевизоре, прослужившем не один год.

Чтобы принимать современный цифровой сигнал на аналоговый телевизор необходима антенна ДМВ диапазона и приставка , называемая цифровым ресивером или декодером. При покупке приставки необходимо протестировать её работу прямо в магазине. Прибор должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.

Антенна . При проживании в относительной близости от телевышки можно воспользоваться комнатной антенной, если ваш телевизор хорошо принимал аналоговый сигнал, значит будет принимать и цифровой. Главное требование к наружной антенне – уверенный прием в дециметровом диапазоне волн (ДМВ). Конечно, все зависит от того, насколько далеко от вас находится телевышка и какой рельеф местности. Если вышка далеко, то потребуется наружная антенна для приема цифрового эфирного телевидения. Они бывают как с усилителем, так и без него. В случае плохого приема необходимо приобрести активную дециметровую антенну, то есть с усилителем и возможно поднять антенну на мачту (не забудьте о заземлении).

Обратите внимание, что если антенна с усилителем, то блок питания может не понадобиться, так как большинство приемников T2 может подавать питание на антенну. Обычно, эта функция включается в настройках приемника. Необходимо смотреть характеристики или инструкцию. Антенна должна быть правильно подключена и направлена строго в сторону телебашни.

Представляем вашему вниманию информацию по направлениям на Телевизионные передающие станции для жителей сельских поселений Конаковского района Тверской области.

Конаковский район РТС (ТВК) 1. Городское поселение город Конаково Конаково (37,58) 2. Городское поселение посёлок Изоплит Новозавидовский (37,58) 3. Городское поселение посёлок Козлово Новозавидовский (37,58) 4. Городское поселение посёлок Новозавидовский Новозавидовский (37,58) 5. Городское поселение посёлок Радченко Новозавидовский (37,58), Тверь (37,58) 6. Городское поселение посёлок Редкино Новозавидовский (37,58), Тверь (37,58) 7. Вахонинское сельское поселение Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58) 8. Городенское сельское поселение Тверь (37,58) 9. Дмитровогорское сельское поселение Конаково (37,58) 10. Сельское поселение «Завидово» Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58) 11. Козловское сельское поселение Новозавидовский (37,58) 12. Первомайское сельское поселение Конаково (37,58) 13. Ручьёвское сельское поселение Конаково (37,58) 14. Селиховское сельское поселение Конаково (37,58) 15. Старомелковское сельское поселение Новозавидовский (37,58) 16. Юрьево-Девичьевское сельское поселение Новозавидовский (37,58), Конаково (37,58)

C 01.01.2019 г. по решению телекомпаний в РФ начинается сокращение аналогового эфирного телевещания, в Тверской области оно будет отключено на территории всего региона за исключением г. Твери.

Сегодня в цифровом эфире региона пакет программ I мультиплекса, а уже в конце 2018 г. всему населению Тверской области будут доступны 20 эфирных телепрограмм.

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