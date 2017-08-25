В Ржевском районе Тверской области пройдет День Русской деревни

1 сентября 2018 года в Ржевском районе Тверской области неподалеку от деревни Кокошкино пройдет традиционный праздник «День русской деревни».

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На Дне русской деревни под открытым небом будет организован музей «Русская изба» с экспонатами крестьянского быта 19-20 веков. Гости праздника смогут сфотографироваться на русской печи-лежанке, у старинного плуга в русских народных костюмах.

С особенностями русской кухни познакомит площадка «Красна изба пирогами». Не обойдется и без традиционных русских забав - стрельбы из лука, боях на мягких мечах (тямбарах), хороводов и старинных командных игр. Для самых маленьких гостей фестиваля организуют игры в волчки, бирюльки и куколки.

На творческой площадке «Завалинка» с песнями и частушками выступят коллективы Ржевского района.

На празднике состоятся конкурс рыболовов и дегустация ухи из выловленной рыбы, конкурс пахарей «Распашу я чисто поле», сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести качественную продукцию от местных фермеров.

Также в программе фестиваля – выступление казачьего хора «Русская воля» (Москва) и артистов из Твери, конкурс среди мастериц сельских поселений района на лучшее изготовление и демонстрацию костюма княжны, выставка-продажа изделий народного творчества, мастер-классы по гончарному, кузнечному делу, росписи по дереву, праздничный фейерверк.

Пресс-служба Правительства Тверской области