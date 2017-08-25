Фонд развития промышленности Тверской области расширяет программы льготного финансирования

Фонд развития промышленности Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Российской Федерации. Это позволит предоставлять льготное финансирование по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей. В настоящее время идёт приём заявок на оказание финансовой поддержки в рамках программы.

Вопросы поддержки и развития промышленности входят в число приоритетных для Правительства Тверской области.

«В обрабатывающей промышленности должен быть создан высокопроизводительный, экспортно ориентированный кластер, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный квалифицированными кадрами», — считает Игорь Руденя.

Фонд развития промышленности Тверской области был создан в 2017 году. В 2018-м на обеспечение поддержки предприятий по линии Фонда в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального Фонда.

Справочно: Индекс промышленного производства в Тверской области в 2017 году составил 100,2%, за 6 месяцев 2018-го – 109,5%. По этому показателю Верхневолжье занимает 3 место в ЦФО.

В 2017 году поддержка по участию в конкурсах Минпромторга и Фонда развития промышленности России оказана 7 предприятиям региона - АО «Эксмаш», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Компания Спецприцеп», «Художественные промыслы», ЗАО «Тверские узоры», ОАО «Торжокские золотошвеи», ОАО «Квадроком». Общая сумма займов - более 200 млн рублей.

В течение прошлого года предприятия региона реализовывали 25 инвестпроектов по импортозамещению, 14 предприятий наладили выпуск новой импортозамещающей продукции. В числе наиболее значимых — производство новых электропоездов различных модификаций на Тверскомвагоностроительном заводе, выпуск магистральных и распределительных шинопроводов на ООО «Система 5», книг в твёрдом переплёте на издательско-полиграфическом комплексе «Парето-Принт».

Целевые показатели госпрограммы Тверской области по развитию промышленного производства на 2018 год — обеспечить индекс промышленного производства на уровне 103,8%, рост объёмов отгрузки обрабатывающих производств до 115,5%, создание 2300 новых рабочих мест. Планируется привлечь 700 млн рублей инвестиций в модернизацию предприятий, увеличить объёмы отгрузки импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции на 10%. Долю молодых специалистов, которые трудоустроятся на предприятия после профессионального обучения, предполагается довести до 55%.

Пресс-служба Правительства Тверской области