Галина Лапушинская: «Поправки в пенсионное законодательство безальтернативны»

Заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета, доктор экономических наук, профессор Галина Лапушинская считает, что повышение пенсионного возраста в России, на данный момент, является безальтернативным решением.

«Надо понимать, что существующий складочно-распределительный принцип работы пенсионной системы, когда пенсионные выплаты формируются за счет текущих отчислений работающего населения, становится неактуальным в связи с изменившейся демографической структурой. Если в 1929 году на одного пенсионера приходилось 7-8 работающих, то в реалиях 2019-го года и ближайших лет соотношение другое – всего два работающих на одного пенсионера. И в настоящий момент встал вопрос поиска финансовых источников, ведь ежегодно на выплату пенсий необходимо порядка 8 трлн рублей», – отмечает Галина Лапушинская.

По мнению эксперта, «планируемые поправки в пенсионное законодательство безальтернативны», поскольку другие варианты привлечения средств не являются эффективными.

«Можно было, конечно, пойти на популистский шаг и все оставить как есть. Но тогда мы должны быть готовы к тому, что с каждым годом с учетом инфляции реальная наполняемость пенсий будет меньше и, в конце концов, уровень жизни старшего поколения упадет ниже прожиточного минимума, – говорит Галина Лапушинская. – Государству в этих условиях придется изыскивать способы поддержки большого количества социально малозащищенных людей, а это неизбежно приведет к повышению налогов. При этом работающее население столкнется с необходимостью дополнительного финансового обеспечения своих родителей».

Профессор отметила, что еще одним вариантом сохранения пенсионного возраста в нынешних параметрах могло бы стать увеличение налогового бремени на бизнес. Однако это все равно не позволило бы достичь результата.

«Повышение издержек на бизнес привело бы к банкротству многих компаний, сокращению рабочих мест, росту «теневого» сектора и в итоге к снижению налоговых отчислений в бюджет», – считает Галина Лапушинская.

По ее словам, совершенствование пенсионного законодательства необходимо. Поправки зафиксируют сегодняшние реалии, когда три четверти людей, достигших пенсионного возраста, еще несколько лет продолжают работать, воспринимая пенсию как доплату к основному заработку.