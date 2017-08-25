Наталья Рощина: Жители тверского региона видят результаты проектов и верят в них

Глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина прокомментировала итоги Форума муниципальных образований Тверской области.

«Наш район активно участвует в проектах, направленных на улучшение жизни людей. С 2013 года мы в рамках Программы поддержки местных инициатив воплотили в жизнь 51 проект. И в этом году в ППМИ участвует 15 поселений, из них треть – сразу в двух проектах, – рассказала Наталья Рощина. – Сейчас подали заявку в программу по формированию комфортной среды. Рассчитываем уже в ближайшее время начать активную работу в этом направлении».

По мнению главы района, люди видят результат проектов, нацеленных на повышение качества жизни, и верят в них. Это консолидирует население и власть всех уровней.

24 августа в Твери прошел Форум муниципальных образований региона. В нем приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, представители органов местного самоуправления, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций - всего свыше трёх тысяч делегатов.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«Поставлены четкие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта.

Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

«В «майском указе» президента Российской Федерации обозначены приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом в этой сфере поставлены очень амбициозные задачи – к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – стать выше 80 лет. Справиться с этой задачей мы можем только вместе», –подчеркнула Татьяна Яковлева.

«Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему», – отметил Владимир Васильев.

Тверская область подготовила и направила в правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах.

Ключевыми задачами для Тверской области Игорь Руденя назвал реализацию комплекса мер по поддержке семей, снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения, обеспечение местами в детских садах всех детей младше трех лет, сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер, увеличение объемов строительства жилья, ремонта дорог, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.