Любовь Круглова: Стратегия 2024 дает новые возможности в развитии экономики сельских территорий

В рамках реализации Стратегии 2024 абсолютным приоритетом для сельских территорий является развитие экономики, считает глава сельского поселения Медведево Ржевского района Любовь Круглова. «Сейчас жители деревень уезжают на заработки в города, остаются самые упорные и преданные, те, кто по-настоящему любит свой край. Нужно привлекать инвесторов, которые создадут для них рабочие места, пополнят бюджет», – отметила она.

«Еще три года назад в числе приоритетных направлений я назвала бы поддержку образования. Сегодня, благодаря реализации нацпроекта в этой сфере, ситуация в отрасли изменилась к лучшему. Новые нацпроекты дают возможность сделать шаг вперед в решении вопросов, которые остаются на повестке дня», – сказала глава сельского поселения.

24 августа в Твери прошел Форум муниципальных образований региона. В нём приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, представители органов местного самоуправления, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций - всего свыше трёх тысяч делегатов.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«Поставлены четкие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта.

Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

«В «майском указе» президента Российской Федерации обозначены приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом в этой сфере поставлены очень амбициозные задачи – к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – стать выше 80 лет. Справиться с этой задачей мы можем только вместе», –подчеркнула Татьяна Яковлева.

«Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему», – отметил Владимир Васильев.

Тверская область подготовила и направила в правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах.

Ключевыми задачами для Тверской области Игорь Руденя назвал реализацию комплекса мер по поддержке семей, снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения, обеспечение местами в детских садах всех детей младше трех лет, сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер, увеличение объемов строительства жилья, ремонта дорог, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.