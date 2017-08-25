Объёмы жилищного строительства в Тверской области до 2024 года предполагается увеличить до 886 тыс. квадратных метров

К 2024 году в Тверской области планируется существенно увеличить объёмы жилищного строительства. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 24 августа на Форуме муниципальных образований Тверской области, посвящённом реализации в регионе Стратегии развития страны до 2024 года. Участие в нём приняли исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, свыше 3 тысяч делегатов из муниципалитетов.

«Национальный проект, который направлен на развитие жилищного строительства и городской среды, играет особую роль для повышения качества жизни граждан. Наш регион должен до 2024 года увеличить объёмы строительства жилья более чем в 1,5 раза. По этому направлению будут выделяться соответствующие деньги, реализация этого проекта для нас очень ответственная задача», — отметил Игорь Руденя.

Согласно проекту, в 2024 году на территории Верхневолжья планируется ввести 886 тыс. кв. м. жилья по сравнению с 585,2 тыс. кв.м. в 2017 году.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«Поставлены чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта.

Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

Тверская область подготовила и направила в Правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах. Ключевыми задачами для Тверской области Игорь Руденя назвал реализацию комплекса мер по поддержке семей, снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения, обеспечение местами в детских садах всех детей младше трёх лет, сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер, увеличение объемов ремонта дорог, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.

Пресс-служба Правительства Тверской области