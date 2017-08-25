Николай Баранник: «Форум муниципальных образований Тверской области задает вектор нашей работе на территориях»

Председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник подчеркнул значимость регионального Форума муниципальных образований для реализации проектов развития городов и районов Верхневолжья.

«Форум стал хорошей традицией. Он задает определенный вектор нашей работе на территориях. Это возможность общаться с главами других районов и поселений, с нашей молодежью», – отметил Николай Баранник.

По его словам, на форуме, прошедшем в марте, его участники верно определили сферы, на которых требуется сконцентрировать усилия органам местного самоуправления.

«Это вопросы демографии, развития экономики, создания рабочих мест, улучшение состояния дорожной сети, повышение доступности и качества медицинских услуг, поддержка молодых и многодетных семей», – перечислил Николай Баранник.

Глава Андреапольского района также отметил, что сейчас предстоит большая работа муниципалитетов совместно с региональным правительством, депутатским корпусом, общественными организациями по подготовке к реализации приоритетных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Эта тема «красной нитью» прошла по повестке сегодняшнего форума.

24 августа в Твери прошел Форум муниципальных образований Тверской области. Мероприятие объединило представителей всех районов Верхневолжья. В нём приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, представители муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций - всего свыше трёх тысяч делегатов.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«Поставлены чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта. Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

«Майский указ Президента Российской Федерации указал нам приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом в этой сфере поставлены очень амбициозные задачи - к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – стать выше 80 лет. Справиться с этой задачей мы можем только вместе», – подчеркнула Татьяна Яковлева.

«Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему», – отметил Владимир Васильев.

Тверская область подготовила и направила в Правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах. Ключевыми задачами для Тверской области Игорь Руденя назвал реализацию комплекса мер по поддержке семей, снижение смертности и повышение продолжительности жизни населения, обеспечение местами в детских садах всех детей младше трёх лет, сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер, увеличение объемов строительства жилья, ремонта дорог, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.