114 ФАПов и офисов врачей общей практики планируется построить и отремонтировать в Тверской области до 2021 года

114 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики планируется построить или капитально отремонтировать на территории Верхневолжья в 2018-2020 годах. Вопрос повышения качества оказания медицинской помощи в сельской местности обсуждался 24 августа на Форуме муниципальных образований Тверской области, посвящённом реализации в регионе Стратегии развития страны до 2024 года.

Участие в нём приняли Губернатор Игорь Руденя, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, свыше 3 тысяч делегатов из муниципалитетов

«В Тверской области будут реализованы семь комплексных программ, которые обеспечат модернизацию региональной медицины. Это развитие первичной медицинской помощи, снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, обеспечение медицинских организаций кадрами, развитие детского здравоохранения, внедрение цифровых технологий в медицине, расширение географии медицинских услуг», — отметил Игорь Руденя.

В рамках программы по развитию сети учреждений первичного звена в 2018-2020годах планируется построить или капитально отремонтировать 114 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Кроме того, предполагается приобрести 12 современных мобильных медицинских комплексов.

«Проект в сфере здравоохранения направлен на то, чтобы медицинская помощь была доступна в каждой точке Тверской области», — сказала Татьяна Яковлева.

Строительство нового комплекса Детской областной клинической больницы позволит существенно повысить качество оказания медицинской помощи детям.

Также в числе важных задач — укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, обновление парка медицинского автотранспорта.

На первом плане нацпроекта в сфере демографии — реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных. В том числе это финансовая помощь при рождении детей и приобретении жилья.

«Правительством Тверской области принято решение об увеличении дополнительного ежегодного поощрения лучших муниципальных образований по демографическим показателям в 2 раза: с 10 до 20 миллионов рублей», — сообщил Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта.

Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

Тверская область подготовила и направила в Правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах. В числе ключевых задач для Тверской области Игорь Руденя назвал также обеспечение местами в детских садах всех детей младше трёх лет, сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер, увеличение объемов строительства жилья, ремонта дорог, рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.

Пресс-служба Правительства Тверской области