В столице Верхневолжья прошёл Форум муниципальных образований Тверской области

24 августа в областной столице прошел Форум муниципальных образований Тверской области. Мероприятие объединило представителей всех муниципальных образований Верхневолжья. В нём приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева, представители муниципальных образований региона, лидеры общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций - всего свыше трёх тысяч делегатов.

Основная тема форума – ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

«В мае текущего года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024-го года». Поставлены чёткие задачи перед органами государственной власти и местного самоуправления, которые мы должны выполнить в течение ближайших шести лет. Для нашего региона успешная реализация национальных проектов будет иметь стратегическое значение», – сказал Игорь Руденя.

Практическую основу Стратегии 2024 составят национальные проекты в сферах демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и экспорта.

Результатами их реализации должны стать рост продолжительности жизни, увеличение реальных доходов граждан, улучшение жилищных условий, ускорение технологического развития.

«Майский Указ Президента Российской Федерации указал нам приоритеты в развитии здравоохранения. Национальным проектом в этой сфере поставлены очень амбициозные задачи - к 2024 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2030-му – стать выше 80 лет. Справиться с этой задачей мы можем только вместе», - подчеркнула Татьяна Яковлева.

«Многое зависит от присутствующих в этом зале. Целью нашей общей работы должна стать не статистика, не количество освоенных денег, а ощущение того, что жизнь людей меняется к лучшему», - отметил Владимир Васильев.

Тверская область подготовила и направила в Правительство России предложения по участию в национальных проектах и программах.

В первую очередь это национальный проект в сфере демографии. Игорь Руденя отметил, что на первый план выходит реализация комплекса мер по поддержке семей, особенно молодых и многодетных.

В числе главных целей нацпроекта «Образование» – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе исторических и культурных традиций нашего народа. Также одна из основных задач – в ближайшие 2 года обеспечить местами в детских садах всех детей младше трёх лет. Для этого планируется строительство 6 детских садов в 5 муниципалитетах.

Для Тверской области, как земли истока Волги, очень важен национальный проект в сфере экологии. В первую очередь он будет направлен на сохранение и рациональное использование потенциала реки Волги и озера Селигер. Также предполагается ликвидировать все свалки в границах населённых пунктов.

Среди других значимых направлений Игорь Руденя также назвал рост производительности труда и повышение занятости, создание современных рабочих мест, в том числе во внебюджетной сфере, поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, развитие научного потенциала.

На Форуме муниципальных образований Тверской области была организована выставка продукции ведущих предприятий региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области