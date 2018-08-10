ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

Большим районным праздником отметили в среду, 22 августа, День флага Российской Федерации. Праздничное мероприятие, организованное районным ДК «Современник», прошло в г. Конаково, на площади у ДК. Поздравить конаковцев и жителей района со сцены пришли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, Дмитрий ЩУРИН, Наталья ЖЕЛЕЗНОВА, Людмила ВОЛОДИНА, Геннадий ЕФРЕМОВ, Сергей КЛЮКВИН.

Творческие коллективы ДК «Современник» подарили зрителям прекрасный концерт. С творческими номерами выступили юные актеры театра «Теремок» Анна Липатова, Влад Астахов, Анна Кувшинова и Егор Алексеев, мажорет-шоу, солисты Каролина Воробьева, Ксюша Кузнецова, Елизавета Колотвина и Александр Лисиенков, хореографический ансамбль «Ритм», вокальный ансамбль «Русская душа».

Людмила КОЗЛОВА, глава Конаковского района:

- Российский флаг – это символ нашего государства: летят ли наши самолеты, плывут ли корабли, везде они – под трехцветным государственным флагом. Мы знаем, что Россия сильна, это могучая страна и мы гордимся нашим государством и нашими людьми.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ,

глава администрации Конаковского района:

- Это поистине замечательный праздник, который символизирует нашу любовь к Родине, честь и достоинство нашего народа. Хочется пожелать всем, чтобы мы всегда гордились своей Родиной, всеми ее символами, чтобы нас защищала Конституция и все мы жили в мире и согласии

Дмитрий ЩУРИН, депутат Собрания депутатов Конаковского района:



- День российского флага – важный государственный праздник, и в этот день хочется пожелать всем жителям Конаковского района добра, благополучия, мирного неба над головой. Пусть все ваши мечты сбудутся и пусть будет только мир!

Людмила ВОЛОДИНА,

директор ОАО «Молоко»:



- Много веков российский триколор реет над нашей страной. Он духовно объединяет нас всех, людей многих национальностей, он побуждает нас думать о нашей стране, и все мы стараемся что-то сделать для России, стараемся созидать.

Геннадий ЕФРЕМОВ, руководитель федерации вертолетного спорта Тверской области:



- День российского флага символизирует нашу государственность, ведь флаг – это одна из трех составляющих нашей символики наряду с гербом и гимном. Именно флаг поднимают на соревнованиях самого высокого статуса и именно под государственным флагом выступают наши спортсмены.

Наталья ЖЕЛЕЗНОВА,

директор Конаковской средней школы № 3:

- Флаг – это наш символ, атрибут, который несет очень важную цель: он обьединяет всех нас. Давайте же будем все вместе, будем дружными, тогда у нас будет мир, а в семьях будут взаимопонимание и благополучие.

Сергей КЛЮКВИН, депутат Собрания депутатов Конаковского района:

- Российский флаг - символ единства народов страны и могущества государства. Этот день - праздник для настоящих патриотов нашей Родины, тех, кто гордится ее славной историей и честно трудится на благо России.

Денис КЛЕМЕНТЬЕВ,

председатель молодежного совета Конаковского района:

- Для меня День российского флага - это один из главных праздников нашей страны. Я считаю, что традиции празднования этой даты необходимо прививать с раннего возраста. Ведь это воспитывает патриотизм и любовь к своей стране.

Татьяна ПИСАРЕНКО, экономист УК «Жилфонд»:

- Этот праздник еще молодой, но он занял свое почетное место в календаре. Это один из главных праздников для нашей Родины и для людей всех поколений. В наших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу страну и наш флаг. И наша задача передать чувство патриотизма следующим поколениям россиян.

Наталья СЕРГЕЕВА, директор ДК «Современник»:

- Сегодняшний праздник наполняет нас особым чувством сопричастности и единения с той огромной страной, имя которой – Россия. Все мы, работники культуры и участники творческих коллективов, хотим сказать сегодняшним концертом, что чтить и уважать символы страны необходимо, и флаг среди этих символов занимает самое заметное место.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации, состоялись и накануне, в субботу. В программе праздника, который прошел в г. Конаково, были культурные и спортивные мероприятия. Город богат замечательными людьми, поэтому кульминационным моментом стало чествование лучших жителей города, которое прошло на главной городской сцене на берегу Волги. Награды им вручали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации г. Конаково Олег ШАТАЛОВ. К поздравлениям присоединилась и директор ОАО «Молоко» Людмила ВОЛОДИНА.

Грамота губернатора Тверской области была вручена главному рыбоводу Конаковского завода осетроводства Н.А.Козовковой, режиссеру народного театра «Фантазеры» О.Л.Ершовой, начальнику службы КИПиА Конаковской ГРЭС М.А.Невмержицкому. Также чествовали золотых и серебряных свадебных юбиляров. Это семьи Молокановых, Кукиных и Бабушкиных. Почетные грамоты были вручены активистам городской ветеранской организации «Родина» Н.П.Закамычкиной, Л.П.Пашковой и О.В.Юшкиной, председателям уличкомов Т.В.Савельевой, Л.Л.Семакиной, Г.А.Пикташовой, В.А.Щаблининой, работнику ДК им. Воровского В.П.Зубовой. От Всероссийского общества инвалидов благодарности получили Софья Миронова, Л.А.Пименова, Г.И.Седова, члены морского клуба «Полярный Одиссей» супруги Нечаевы, жительница города Н.А.Балакирева, а также победители конкурса чтецов Серафима Самарина, конкурса поделок Влад Бумагин, Антон Колотвин и семья Амановых.