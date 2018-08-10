ВЫСТАВКИ В «СОВРЕМЕННИКЕ»

Сразу две фотовыставки, посвященные образовательному процессу, начнут свою работу с 29 августа в фойе районного ДК «Современник». Первая – это выставка фотографий призеров конкурса «В фокусе – детство», который был организован управлением образования администрации Конаковского района и Центром внешкольной работы г. Конаково и посвящен летнему отдыху школьников. И вторая – «Интересно учить, интересно учиться» с лучшими фотографиями со страниц газеты «Заря», на которых были размещены публикации на тему образования, организованная ДК «Современник». Открытие выставок приурочено к ежегодной августовской педагогической конференции работников образования Конаковского района.