МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Прошли учения

В Конаковском районе на стадионе Конаковского энергетического колледжа учились ликвидировать аварийные ситуации в электросетевом комплексе.

22 августа в 9.30 на стадионе Конаковского энергетического колледжа состоялся смотр техники, привлекаемой для ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах. На смотре были представлены: вездеход «ТРЭКОЛ», пожарный автомобиль, снегоход, аварийно-спасательный автомобиль, квадроцикл, трактор, фронтальный погрузчик, экскаватор, авторемонтная мастерская. Вся техника предоставляет возможность добраться до места аварии по самым затрудненным участкам. Был представлен транспорт, который может ездить даже по болотистой местности.

Смотр проходил в рамках совместных учений по отработке взаимодействия во время ликвидации аварий на электосетевых объектах. В учениях приняли участие представители Главного управления МЧС России по Тверской области, филиала АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское ПМЭС, ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тверской области, министерства строительства и ЖКХ Тверской области, администрации Конаковского района.

Помимо представления техники, участники выполняли тренировочные задания. Были проведены работы по замене силового трансформатора на КТП, по подключению РИСЭ для организации временного электроснабжения. Также провели практическую отработку устранения обрыва провода. Провели демонстрацию доставки бригады к месту автоматического включения резервного питания и оборудования на высокопроходимой технике.

Со всеми поставленными задачами участники справились в нормативное время.

Источник: https://konakovograd.ru/glavnoe/v-konakovskom-rajone-uchilis-likvidirova...

В школе будет тепло

Август подходит к концу, и уже через неделю для кого-то прозвенит первый звонок, а кто-то продолжит учебу. В образовательных учреждениях Конаковского района завершается подготовка к новому учебному году: проходит проверка и приемка проведенных ремонтных работ.

В этом году масштабные ремонтные работы прошли в завидовской сельской школе. 18 августа ход проведения ремонтных работ проверили глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава администрации сельского поселения «Завидово» Алексей Пляскин и начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова.

- Ремонтные работы проведены значительные. Основное для нас - это, конечно, отопление. Дети должны обучаться там, где уютно и тепло, а не когда в кабинете +17 градусов. На сегодняшний день видны некоторые отставания от графика проведения ремонтных работ, но мы будем контролировать, чтобы подрядчик завершил работы в установленные сроки, - отметил Олег Лобановский.

В МБОУ СОШ села Завидово проведена полная замена системы отопления, завершаются работы по косметическому ремонту помещения, устранена протечка кровли, заменена электропроводка в дошкольной группе. На проведение всех работ из бюджета Конаковского района было выделено более 6 миллионов рублей .

Справочно: на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Конаковского района из муниципального бюджета было выделено порядка 28 миллионов рублей. Из 63 образовательных учреждений 22 будут отремонтированы в запланированном режиме: полностью заменены система отопления в школе Завидово, кровля в здании спортивного комплекса «ДЮСШ единоборств», организована система канализации внутри здания в школе 2-е Моховое (ликвидирован надворный туалет). Масштабные косметические ремонты по предписаниям надзорных органов проводятся в школах №1, №2, № 6, № 7 г. Конаково. Три школы п. Редкино будут частично отремонтированы по направлению косметического ремонта.

По программам софинансирования в 2018 году ремонтируется кровля школы с. Селихово (при 35-процентном финансировании района) общая сумма 1223470 рублей. На ликвидацию второй смены получена субсидия для школы № 2 п. Редкино в размере 3 943 000 рублей (доля софинансирования района 789 тыс. рублей). По программе «Сельский спорт» будет построена площадка в школе п. Озерки, приобретено новое оборудование на пищеблоке школы № 3 п. Редкино.

На замену кровли межпоселенческой центральной библиотеки из бюджета Конаковского района выделено более 2,5 миллионов рублей.

В тройке лидеров на слете молодежи



В течение пяти дней, с 15 по 19 августа, в Торжокском районе в деревне Горощино проходил областной туристический слёт для молодёжи.

В слете приняли участие команды из 6 муниципальных образований Тверской области: Твери, Кимр, Кувшинова, Осташкова, Торжка и Конаковского района.

Наш район представили сразу две команды: победители районного и областного турслета - команда «Кабаны» из села Дмитрова Гора и сборная команда «Ближние Горки», в которую вошли лучшие участники районного туристического слета в основном из Дмитровогорского сельского поселения и города Конаково.

В четверг после открытия слета начались соревнования по технике водного и горного туризма.

Вечером состоялись соревнования по перетягиванию каната.

В пятницу утро началось с веселой эстафеты. После обеда команды приняли участие в походе-кроссе (контрольно-туристкий маршрут, разделённый на два дня). В середине маршрута команды встретились на промежуточном финише с ночлегом в лесной местности.

В субботу вечером состоялся финал по перетягиванию каната и творческий конкурс «Представление команд».

Команда Конаковского района «Ближние Горки» на протяжении всех дней была в лидерах: в ориентировании она стала лучшей, заняв первое место, в горном туризме - второй, в КТМ - третьей. По итогам всех испытаний ребята заняли третье командное место.

Первыми на областном туристическом слете стали ребята из команды «Альтаир» г.Тверь, второе место заняла команда «Сухие вещи» из Кимр.

Принять участие в туристическом слете сразу двум командам помог отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, который профинансировал данную поездку.

Стань волонтером

При государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района осуществляет свою деятельность волонтёрское движение «Серебряный волонтёр».

«Серебряный волонтёр» - добровольное объединение граждан пожилого возраста, желающих бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, предоставлять услуги и оказывать поддержку различным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.).

Целью создания волонтёрского движения является привлечение активных граждан старше 50 лет к осуществлению социально значимой деятельности.

Задачи:

* оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам;

* помощь с воспитанием детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и социально опасное положение;

* организация и проведение праздников, творческих, игровых и тематических мероприятий;

* помощь в организации университета 3-го возраста;

* разработка и внедрение социальных проектов;

* участие в проведении социально значимых мероприятий, акций;

* изучение и применение на практике лучшего опыта по вопросам волонтёрского движения;

* пропаганда идей волонтёрского движения.

По всем интересующим вас вопросам обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7 или по телефонам 8(48242) 3-27-20, 3-90-42, 3-27-22.

Приглашаем всех желающих!

100-летию комсомола посвящается

29 октября исполняется 100 лет со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. В Тверской области создан оргкомитет «Комсомол-100», который готовит памятные мероприятия, приуроченные к этой дате.

Как мы сообщали ранее, в Конаковском районе с инициативой провести праздничные мероприятия выступила председатель совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова еще в апреле:

- У старшего поколения с комсомолом связана практически вся жизнь. Очень хотелось бы создать настоящий праздник, перенеся наших земляков в их юность, - отметила Галина Ивановна.

Первое организационное совещание было проведено на Конаковской ГРЭС. Ведь ее история неразрывно связана с комсомолом: ГРЭС была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сотни юношей и девушек со всей страны по комсомольским путевкам направлялись в наш город на строительство станции. И именно с ГРЭС связаны тысячи интересных историй комсомольцев.

Второе заседание рабочей группы по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия комсомола, состоялось 21 августа в администрации Конаковского района. В состав рабочей группы вошли представители районной администрации, совета ветеранов Конаковского района, Конаковской ГРЭС, молодежного центра «Иволга», ДК «Современник» и СМИ.

Уже готовятся первые публикации интересных воспоминаний и историй комсомольцев, определены темы выставок, которые будут организованы в районном Дворце культуры «Современник», установлен и план тематических встреч молодежи и тех, кто был в комсомоле.

Осторожно! Это - экстремизм!



Сегодня экстремизм - одно из наиболее опасных явлений социальной жизни, которое дестабилизирует политическую систему и угрожает жизнедеятельности граждан.

В России в соответствии со статьей 1 федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремистским действиям относят:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Если вы столкнулись с проявлениями экстремистской направленности, незамедлительно обращайтесь в:

- Управление МВД России по Тверской области 8 (4822) 32-94-92;

- Управление ФСБ России по Тверской области 8 (4822) 77-74-41:

- Прокуратуру Тверской области 8 (4822) 50-60-95;

- Следственное управление СК РФ по Тверской области 8(4822) 49-37-11.

Пресс-служба Конаковского района.