ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ

Вчера наша страна отметила 75-летие окончания Курской битвы - величайшего танкового сражения Великой Отечественной войны. Она шла с 5 июля по 23 августа и завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне, когда стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской армии. Именно тогда в честь освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый салют.



В Конаковском районе проживали десятки участников Курской битвы. К сожалению, время неумолимо, и почти всех их уже нет в живых. Но мы обязаны еще раз озвучить их имена. Это Абалихин Леонид Иванович (проживал в Редкине), Аристархов Петр Филиппович (Домкино), Ахов Александр Николаевич (Конаково), Басин Иван Иванович (Завидово), Борзых Иван Федорович (Заречье), Бубнов Александр Николаевич (Безбородово), Будылин Матвей Матвеевич (Конаково), Буйлин Иван Егорович (Радченко), Бычков Николай Иванович (Конаково), Василий Владимирович Буланов (Новозавидовский), Власов Виктор Дмитриевич (Конаково), Горшков Иван Герасимович (Конаково), Григорьев Николай Петрович (Конаково), Гусев Георгий Григорьевич (Селихово), Ершов Николай Андреевич (Конаково), Евдокимов Иван Калинович (Редкино), Захарьящев Василий Федорович (Конаково), Зенкин Анатолий Васильевич (Конаково), Зонов Михаил Максимович (Старое Домкино), Иглов Павел Дмитриевич (Изоплит), Карасев Павел Васильевич (Конаково), Каськов Николай Иванович (Клещёво), Крылов Николай Васильевич (Редкино), Кокорев Николай Ильич (Заозерье), Королев Георгий Федорович (Редкино), Крылов Александр Григорьевич (Конаково), Копырнев Николай Иванович (Новозавидовский), Лепестов Николай Сергеевич (Конаково), Ломаков Георгий Михайлович (Редкино), Лазарев Иван Васильевич (Мерилово), Макарова Валентина Васильевна (Новозавидовский), Петухов Михаил Григорьевич (Конаково), Сараихин Василий Федорович (Новозавидовский), Самороднов Михаил Александрович (Конаково), Фатькин Дмитрий Никифорович (Конаково), Фатькина Анна Павловна (Конаково), Чирков Федор Федорович (Марьино), Плюхин Константин Иванович и другие...

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Решающий, самый ожесточенный этап этой битвы, известный не только нам, но и военным историкам всего мира, - Орловская оборонительная операция - проходил с 5 по 23 июля 1943 года. Этот этап включал в себя знаменитые бои за Поныри и легендарную битву за Прохоровку. Победа на Курском выступе, или, как больше привыкли ветераны, Курской дуге вылилась в грандиозные наступательные операции: Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 - 23 августа). Это колоссальное по масштабам привлечения военной техники сражение стало поистине войной моторов. Основную ставку противоборствующие стороны сделали на бронетанковые войска: с обеих сторон в битве участвовали 13 тысяч танков, самоходных и штурмовых орудий. Армейские силы обеих сторон составили: 70 тысяч орудий и минометов, 12 тысяч самолетов и более четырех миллионов человек. Сегодня мы публикуем воспоминания о той страшной битве, записанные из уст ветеранов. Их слова сохранил краевед Игорь Пиуновский, наш постоянный автор. За это ему большое спасибо.

Иван Васильевич Лазарев:

«7-го числа, когда битва уже шла, мы в разведке наблюдали, как немцы продолжали накапливать технику и танки, готовили новые удары. Под Курском мы часто в разведку ходили, особенно перед боями».

Курское сражение ознаменовалось победой нашей стратегии: оборонительная операция готовилась еще с весны 1943 года, когда о планах Вермахта стало известно Ставке советского Главнокомандования. Дуга Курского выступа усилиями военных инженеров, солдат и местного населения была превращена в непреодолимый бастион из восьми укрепленных, заминированных полос в глубину на 200 км с плотной сетью противотанковых опорных пунктов. Для земляных работ такого масштаба было привлечено более 300 тысяч гражданского населения, общая линия рвов и окопов составила 10 000 км.

Мария Иосифовна Романюк:

«Траншеи и противотанковые рвы копали всем городом. Копали еще с весны, помню, совмещали земляные работы с учебой в школе. Мне семнадцать было. Линии рвов, надолбов подходили вплотную к Новому Осколу и уходили в сторону Белгорода, Корочи, Обояни, и на работы добираться приходилось все дальше и дальше. Копать было очень тяжело, особенно противотанковые рвы - они огромные, глубокие. А мы все худенькие, мелкие; сбросят тебе в ров ведро на веревке, а ты нагребаешь. Потом нас шестерых сняли с рытья и повезли в район Прохоровки, там на полевой кухне мы помогали фронтовым кашеварам: хлеб резали для солдат и другие хозяйственные поручения выполняли. Мы всё удивлялись - сколько войск в лесах стояло, все маломальские рощицы были битком набиты нашими частями! А когда начались канонады боев, бомбардировок, нас быстренько оттуда вывезли. Родители многих ребят очень переживали за них. Но моя мама, поразмыслив, упросила офицера из части 74055 зачислить меня вольнонаемной. Так начались мои военные пути-дороги, окончившиеся под Берлином».

По замыслу немецких стратегов, Курский выступ охватывался с севера группой армий Клюге и с юга – частями Манштейна с целью окружения и уничтожения войск Центрального и Воронежского фронтов. На операцию «Цитадель» Гитлер возлагал большие надежды. 5 июля, потеряв часть сил после нашей превентивной артподготовки, немецкий бронированный клин, смяв передовые укрепленные рубежи, пробился на 6 - 8 км в глубь обороны частей Центрального фронта Рокоссовского. 6 июля в ожесточенных боях за д. Поныри фашисты потеряли более 400 танков и 20 тысяч солдат.

Валентина Васильевна Макарова:

«Бои за Поныри были страшные! Танки сшибались, горели. Наши танкисты, покинув подбитый танк, не прекращали бой, запрыгивали на башни немецких танков. Горели танки, горела земля, горели люди. 9 июля немцы бросили в бой штурмовые орудия «Фердинанд», но оборону и сопротивление советских войск им сломить не удалось. Особенно досталось станции: все этапы жаркой двухмесячной битвы проходили через Поныри - и атаки Моделя, и наши фланговые контратаки, и немецкие бомбардировщики зверствовали, только санпоезд примет раненых - тут же налетят, разбомбят. Но дальше Понырей, которые переходили из рук в руки по нескольку раз, немцы все-таки не прошли».

Василий Андреевич Лаштопа:

«Я ведь войну через щелочку видел: механиком-водителем знаменитой Т-34 воевал за Поныри. Через поле у Понырей после сражения из-за груд искореженной, сгоревшей техники трудно было пройти... Командиры и наводчики-башнеры чаще других погибали».

Сергей Иванович Андреев:

«Немцы из-за ожесточенности боев называли Поныри «Курским Сталин-градом». Под Курском немцы, прознав, что наша часть воевала в Сталинграде, сбрасывали листовки, где называли нас «сталинградскими бандитами». А мы посмеивались: если так крепко нас запомнили, значит, заранее боятся, учли урок!».

На южном фасе дуги немцы, сконцентрировав свои лучшие, отборные войска у Белгорода, сумели глубоко вклиниться в оборону Воронежского фронта. 4-я танковая армия Гота, обходя Обоянь, где получила отпор от 1-й танковой армии Катукова, двинулась в направлении Прохоровки.

Дмитрий Никифорович Козовков:

«Немцы броневым клином врубались в наши оборонительные линии. Натиск был страшный! Мы опускали стволы своих зенитных пушек на прямую наводку и лупили по их танкам!».

Иван Герасимович Горшков:

«Зенитная пушка – это универсальное оружие, каждый наш зенитчик знал слабые места немецких танков. Зенитчики теряли счет налетам, в траншеях берегли ведро воды, чтоб раненым отдать и пулеметам».

11 июля создалась реальная угроза прорыва немецких частей к Курску. К месту прорыва командующие фронтами начали стягивать свои резервы, командиры оборонительных укрепрайонов по линиям связи сзывали орудийные расчеты со 2-й и 3-й линии обороны. Бесперебойность связи имела здесь первостепенное, решающее значение.

Алексей Павлович Любимцев:

«Тянули линию зачастую под огнем; пока дотянешь до места, в нескольких местах ее уже взрывами порвет. И вот снуешь взад-вперед, пока соединяешь, под обстрел не раз попадешь. Гибли часто, иногда один за другим».

Жуков без промедления посылает к Прохоровке фронтовые резервы: две гвардейские армии - 5-ю Жадова и 5-ю танковую Ротмистрова. С 5-й танковой гвардейской исторически связаны и наши знаменитые «тринадцать конаковских девчат».

Нина Яковлевна Вишневская:

«В 18 лет на Курской дуге я была награждена медалью «За боевые заслуги», в 43-м была санинструктором танкового батальона 5-й гвардейской танковой. Танкист, если оставался живым, был весь в ожогах. И мы обгорали, потому что вынимали танкиста горевшим. Очень трудно вытаскивать танкистов, особенно башенного стрелка».

12 июля произошло знаменитое Прохоровское сражение, где сошлись в стремительном сквозном бою около полутора тысяч танков с обеих сторон. 8 часов шел жестокий бой. Танки, тараня друг друга, пылали, взрывались. Наши и немецкие танкисты выбрасывались из подбитых машин и, схватившись врукопашную, катались по горевшей земле. Дым и пыль заволокли поле боя, непрерывная паутина очередей и трасс висела над землей. Советское командование выстраивало оборону, опираясь на испытанные в боях части. Командование частей полагалась на стойкость бывалых солдат. Но и опытным кадровикам под Курском приходилось нелегко; можно представить, что испытывали новобранцы, вступая в свой первый бой, в страшное Курское сражение. Боевое крещение здесь приняли Александр Яковлевич Слепышев, Николай Петрович Григорьев, Виктор Григорьевич Трофимов.

Дмитрий Михайлович Пшенников:

«Привезли нас, «зеленых», только с машин соскочили, сразу ставят задачу: «Видите немецкие окопы? Вперед!». И мы побежали. Немцы не ожидали от нас такой дерзости, разбежались. Потом мы хватились, а патронов-то в магазинах нет! И тут только страх взял. Позже осознал - такое везение редко на фронте случается, да еще в первом бою!».

Наступательный порыв немцев, столкнувшись на Курской дуге с хорошо продуманной, подготовленной советской обороной, быстро иссякал. Это сражение в итоге можно назвать битвой резервов. К стянутым к Прохоровке частям второго эшелона направили свои армии соседний Западный, Брянский и Степной (Резервный) фронты. Именно поэтому Модель, наступая от Орла, остановил свое продвижение к Понырям - по его флангам ударили свежие советские части.

Константин Иванович Плюхин:



«После переброски под Орел наша 16-я дивизия, проведя мощную артподготовку, огнем своих гаубиц обеспечила прорыв фронта и начало наступательной операции. Гул нашей артподготовки, которая гремела 3 часа, слышали и наши части, и немецкие. Всем стало понятно - в битве произошел перелом! И мы, предваряя все наступательные операции под Орлом, под Прохоровкой, под Белгородом, пошли вперед, погнали немцев. Нас бросали на те участки фронта, где решалась судьба всего сражения».

Николай Иванович Бычков:



«Наш полк 122-мм гаубиц то и дело перебрасывали на горячие точки. Подцепимся к «студебеккеру» и затемно – на новую позицию, а там сразу окапываешься быстро-быстро. У гаубицы заряжание раздельное: отдельно снаряд, а потом заряд. Бывало, командуют нам: «Заряд номер три, беглым, огонь! Огонь!». А всё! Снаряды кончились. «Как кончились, так-перетак?». А пехота или танкисты на линии надрываются: «Солома», «Солома», дай огоньку! Поддержи огоньком!». Или приедешь на исходную – все в дыму, в гари, куда бить-то? «Малина», «Малина», я «Солома», дайте координаты!». Есть координаты – мы боги. Боги войны! Под Курском тоже, все в дыму было. Врежем по квадрату по наводке, через какое-то время дым рассеется, видим - все поле кучками немецкой техники завалено...».

Наш контрудар по орловской группировке противника силами Западного и Брянского фронтов оттеснил немцев к Брянску. Так началась наступательная фаза Курского сражения - операция «Кутузов», в которой участвовали наши земляки: в составе Брянского фронта - Иван Васильевич Лазарев в 61-й армии, Александр Александрович Семенов в 408-й отдельной артбатарее, Виктор Антонович Милевич; в составе Западного фронта - Николай Васильевич Крылов в 50-й армии; на Центральном фронте - Николай Иванович Федосов в 4-й воздушно-десантной дивизии и Петр Ильич Новоженин в 27-й отдельной курсантской бригаде.

В августе Курское сражение достигло финальной своей стадии - наступательная операция «Румянцев» положила начало освобождению Белгорода и Харькова от немецко-фашистских захватчиков. Белгород освобождали наши земляки: Константин Иванович Плюхин, Георгий Фомич Королев, Михаил Васильевич Воробьев, Александр Дмитриевич Захаров.

Курская битва стала поворотной точкой Великой Отечественной войны. Вермахт больше не смог предпринять крупных, генеральных наступлений, больше не смог собрать в одном месте столько отборных частей. Сегодня мы вспомнили тех, кому случилось вернуться с войны и рассказать нам о ней. На прохоровском поле стоит теперь величественный мемориал - это дань памяти всем павшим, не пришедшим с этого поля, это скорбь по тем, кто уже никогда не расскажет…