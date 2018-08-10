Состоялась рабочая поездка члена ЦИК России Николая Левичева в Тверскую область



22–23 августа 2018 года член ЦИК России Николай Левичев совершил рабочую поездку в Тверскую область, во время которой ознакомился с ходом избирательных кампаний по выборам, назначенным на единый день голосования 9 сентября 2018 года.

22 августа Николай Левичев посетил город Торжок, где встретился с членами областной, городской и участковых избирательных комиссий, задействованных в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180. За круглым столом обсуждались вопросы применения современных технологий в избирательном процессе: использование QR-кода, внедрение электронного документооборота.

Николай Левичев посетил Торжокский филиал ГАУ «МФЦ», где принимаются заявления избирателей о включении в списки избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в рамках реализации проекта «Мобильный избиратель».

Современные подходы к обеспечению избирательных прав инвалидов член ЦИК России оценил в ходе посещения УИК № 1083 на базе Торжокского предприятия щеточных изделий Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, где 9 сентября будут голосовать избиратели с ограниченными возможностями здоровья. На избирательном участке установлен комплект для голосования «Доступные выборы», который оснащен специальной кабиной для голосования незрячих и различными тифлоустройствами: тактильными дорожками для самостоятельного передвижения по избирательному участку, кнопкой вызова, индукционной системой, «говорящим бюллетенем», позволяющим делать отметки в бюллетене самостоятельно.

Член ЦИК России отметил очевидное преимущество таких избирательных участков, подчеркнув, что вопросам повышения доступности голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья необходимо уделять самое пристальное внимание.

23 августа Николай Левичев провел рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей, на которой обсуждались вопросы комплексной безопасности и бесперебойного энергоснабжения избирательных участков, транспортного обеспечения и другие.

Член ЦИК России также принял участие в заседании Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 9 сентября 2018 года. «В Тверской области все участковые избирательные комиссии оснащены современной техникой, решены вопросы безопасности, комфорта избирателей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул он.

Николай Левичев отметил, что выборы Президента Российской Федерации в марте текущего года в регионе были организованы на хорошем уровне и прошли без нарушений. «Выборы, которые пройдут в стране и в Тверской области 9 сентября 2018 года, должны пройти столь же открыто, без любых попыток административного вмешательства с чьей бы то ни было стороны. Доверие избирателей к избирательной системе и самому институту выборов нужно заслужить, и это – высшая оценка нашей совместной работы».

В ходе встречи с Председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым шла речь о совершенствовании регионального избирательного законодательства. Николай Левичев также встретился с Председателем Общественной палаты Тверской области Александром Бутузовым, Уполномоченным по правам человека в Тверской области Надеждой Егоровой.

По итогам встреч Николай Левичев отметил, что совместная работа избирательной комиссии, органов государственной власти и местного самоуправления в регионе помогла повысить доверие избирателей к результатам выборов.

На встрече с членами Избирательной комиссии Тверской области также обсуждались вопросы совершенствования избирательного законодательства, повышения статуса членов избирательных комиссий – в первую очередь, участковых. Николай Левичев призвал коллег активнее выступать с предложениями, их рассмотрению ЦИК России всегда уделяет самое пристальное внимание.

Член Центризбиркома провел встречу с членами территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери, посетил филиал № 2 Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.



Пресс-служба избирательной комиссии

Тверской области.



Фото пресс-служб избирательной комиссии и Правительства Тверской области.