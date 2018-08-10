Пенсионный фонд информирует

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию?

Продолжаем отвечать на вопросы жителей Тверской области о планируемых изменениях в пенсионном законодательстве. Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию?

Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальную пенсию предполагается назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Эти изменения предлагается проводить так же постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, есть право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

Напоминаем, положения о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» размещены в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта.

Материнский капитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка

Средства материнского (семейного) капитала (МСК) можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты.

Распорядиться материнским (семейным) капиталом можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на капитал, исполнится три года.

В ряде случаев направить средства МСК можно, не дожидаясь этого срока, в любое время после получения сертификата на материнский капитал, в том числе:

- на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья;

- на оплату дошкольного образования, содержание детей (присмотр и уход) в детском саду;

- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

- на получение ежемесячной денежной выплаты семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок.

Подать заявление на получение сертификата на МСК и распоряжение средствами капитала можно лично, обратившись в территориальный орган ПФР, в МФЦ или через Личный кабинет гражданина https://es.pfrf.ru/stmt/mskr/.