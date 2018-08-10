Профилактика сибирской язвы

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро, подостро и ангинозно (у свиней), преимущественно в карбункулёзной форме - у человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы). В 2018 году сибирская язва крупного рогатого скота зарегистрирована на территории Республики Тыва.

Сибиреязвенная бактерия вне организма при доступе кислорода образует споры, вследствие чего обладает большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим веществам. Споры бактерий сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище, заражённое испражнениями и мочой больных животных, может долгие годы сохранять сибиреязвенные споры.

Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы, олени, у которых болезнь протекает в генерализованной форме. Домашние животные - кошки, собаки - мало восприимчивы.

Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:

- короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3 - 4 дня;

- выраженная клиника в виде тяжёлого лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, менингиальных явлений, кровавой диареи и рвоты;

- стремительное развитие инфекционного процесса, заканчивающегося гибелью животных в течение, как правило, первых 2 - 3 суток.

Эпизоотии сибирской язвы территориально привязаны к почвенным очагам - хранилищам возбудителей. Первичные почвенные очаги образуются в результате непосредственного инфицирования почвы выделениями больных животных на пастбищах, в местах стойлового содержания животных, в местах захоронения трупов (скотомогильники) и тому подобном. Вторичные почвенные очаги возникают путём смыва и заноса спор на новые территории дождевыми, талыми и сточными водами.

Заражение может произойти при участии большого числа факторов передачи. К ним относятся выделения из шкуры больных животных, их внутренние органы, мясные и другие пищевые продукты, почва, вода, воздух, предметы внешней среды, обсеменённые сибиреязвенными спорами.

Восприимчивость к сибирской язве у человека не зависит от возрастных, половых и других физиологических особенностей организма; она связана с путями заражения и величиной инфицирующей дозы.

Раннее антибактериальное лечение сибирской язвы имеет важное значение, поскольку задержка значительно снижает шансы на выживание. В возможных случаях легочной сибирской язвы ранний профилактический приём антибиотиков имеет решающее значение для предотвращения возможной смерти. В последние годы было сделано много попыток разработать новые препараты против сибирской язвы, но существующие препараты эффективны, если лечение началось достаточно скоро. Хирургические вмешательства при кожной форме болезни недопустимы: они могут привести к генерализации инфекции.

Профилактические мероприятия осуществляют в тесном контакте с ветеринарной службой. Выявленных больных животных следует изолировать, а их трупы сжигать; инфицированные объекты необходимо обеззараживать. Для дезинфекции шерсти и меховых изделий применяется камерная дезинфекция. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным материалом, подлежат активному врачебному наблюдению в течение 2 недель. Большое значение имеет вакцинация людей и животных сухой живой сибиреязвенной вакциной.

Прогноз во многом определяется формой заболевания, в целом является условно неблагоприятным и возможен летальный исход даже при адекватном и своевременном лечении.

При отсутствии соответствующего лечения кожной формы летальность составляет 10 - 20 процентов. При лёгочной форме заболевания в зависимости от штамма возбудителя летальность может превышать 90 - 95 процентов даже при соответствующем лечении. Кишечная форма - около 50 процентов, сибиреязвенный менингит - 90 процентов.

Домашний скот заражается язвенной инфекцией только в том случае, если его выпас проходит на уже зараженной болезнетворными спорами территории. Дикие и домашние плотоядные животные могут быть инфицированы при контакте с заразным животным или если съели зараженное мясо. Вспышки сибирской язвы у животных довольно часто наблюдаются в летний период, особенно в засушливую погоду. Вместе с пылью в воздух поднимаются болезнетворные споры, а сухая трава и корни повреждают ротовую полость животного. Это дает возможность инфекции проникнуть в организм животного через ранки во рту или путем вдыхания спор вместе с пылью.

На территории Конаковского района эпизоотическая и эпидемическая ситуация по сибирской язве остается напряженной. В нашем районе зарегистрированы 37 сибиреязвенных скотомогильников. С целью профилактики сибирской язвы ветеринарными специалистами ГБУ «Конаковская СББЖ» ежегодно проводится профилактическая вакцинация сельскохозяйственных животных на территории Конаковского района. Привиты за 2017 год: крупный рогатый скот - 9384 головы; мелкий рогатый скот – 1205 голов; лошади – 206 голов.

В соответствии с законом РФ «О ветеринарии» владельцы животных обязаны:

- соблюдать установленные ветеринарные и санитарные правила;

- по требованию ветеринарных специалистов представлять животных для профилактической вакцинации;

- сообщать местным органам государственной ветеринарной службы о вновь приобретенных животных;

- немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных.