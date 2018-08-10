В Тверской области пройдет межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги»

1 и 2 сентября 2018 года в городе Кимры Тверской области в рамках III международного православного фестиваля «Мы славяне» состоится межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги». Участники покажут свое мастерство в исполнении народных песен, игре на народных инструментах.

Учредители конкурса - Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Правительство Тверской области.

В конкурсе принимают участие коллективы и сольные исполнители из 10 муниципальных образований Тверской области: Лесного, Конаковского, Лихославльского, Торжокского, Удомельского, Кимрского, Калязинского, Максатихинского, Кашинского районов, Твери, а также Москвы, Московской, Ивановской и Калининградской областей, Мурманска, Республики Коми.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Русские народные традиционные инструменты (соло и ансамбли)».

Выступление участников оценивает жюри, в составе которого ведущие специалисты народного вокально-хорового и инструментального исполнительства страны и Тверской области.

Победители конкурсных просмотров смогут принять участие во всероссийском фестивале народного творчества «Вместе мы - Россия».

Подробную информацию о межрегиональном конкурсе «Троицкие обереги» можно узнать на сайте Тверского областного Дома народного творчества www.odnt-tver.ru и по телефонам: 8 (4822) 34-25-16, 8 (4822) 34-56-82.

Пресс-служба Правительства Тверской области