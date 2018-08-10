ХРАМЫ НАШЕГО СЕЛА

В селе Дмитрова Гора есть удивительный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского, построенный в наше время настоящим русским меценатом Сергеем Анатольевичем Новиковым. Находится храм в самом центре села, и со всех сторон видна его грациозная и звонкая колокольня. Храм – это то место, куда мы входим с надеждой очистить свою душу, поставить свечу перед иконой, попросить у Бога защиты и помощи. Больше 80 лет наши односельчане жили без храма, и казалось, что это будет продолжаться бесконечно, как будто родимое село было отлучено от церкви, и Божья благодать навсегда покинула наш дом. Но видит Бог, что дмитровогорцы заслужили своим терпением, своей верой, своей любовью и добротой к Господу, и сегодня мы радуемся, что, наконец, у нас есть свой Божий дом – это храм, который мы любим и в который идем с большой надеждой, что Бог не оставит нас, услышит нашу молитву. Но сегодня еще хочется вспомнить наш первый храм – нашу первую святыню, над которой надругались в тридцатые годы прошлого столетия, закрыли и уничтожили. Наша первая церковь была названа и освящена в честь великомученика Димитрия Солунского. Церковь была деревянной и трехпрестольной, а подарил ее Дмитровой Горе приход церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское. Так сложилось, что православная община соседского села Федоровское была намного богаче, и поэтому решили они построить себе большой каменный храм, а деревянный разобрали и перевезли в Дмитрову Гору в 1885 году. Именно с этого момента наша Дмитрова Гора становится селом. Дмитровогорцы любили свою церковь и шли сюда семьями, да и место выбрали хорошее: на берегу проточного пруда, в который впадает и вытекает речка Полозовка. Шли годы, наступили смутные и безбожные времена. Рушили всё святое, и стороной беда не прошла наше село. «Разрушенные храмы похожи на наши души, и нельзя возродить духовность, не восстановив поруганные святыни», - говорил Архиепископ Великого Новгорода и Старорусский Лев. Среди живописных уголков России есть много мест, дорогих и близких сердцу русского человека, и каждое из них имеет свою историю, свои духовные истоки. Именно к одному из таких мест можно отнести разрушенный храм в нашем родном селе Дмитрова Гора. Сменялись поколения, укреплялась вера, но архивы, казалось, не оставили нам надежды увидеть хотя бы на старых потемневших фотографиях то, что было для всех нас свято.



Недавно в Дмитровой Горе появился свой музей краеведения «Родимая сторонушка» при храме прп. Сергия Радонежского, где есть экспозиция, посвященная истории нашего села и истории наших храмов. В процессе создания музея удалось, наконец, найти фотографию нашей разрушенной церкви св. влм. Димитрия Солунского, а предоставила это фото для нашего музея конаковский краевед и наш земляк Галина Михайловна Прилепская, за что мы ей очень благодарны. До революции родной дед Галины Михайловны по материнской линии проживал в Дмитровой Горе и имел свой двухэтажный дом и обувную мастерскую с торговой лавкой на улице Кимрская. Именно от родного деда к Галине Михайловне перешли по наследству все семейные фотографии тех давних лет. Всмотритесь в добрые лица наших односельчан на снимке. Много лет нам пытались внушить, что царская Россия была нищей и босой, а ведь мы видим обратное. Все прихожане церкви св. влм. Димитрия Солунского очень опрятно выглядят, а какие у них добрые и положительные лица, и слава Богу, что это наши с вами предки. И значит, вера в Господа Бога жива, и мы не растеряли свои родные корни. Глядя на снимок, испытываешь радость и боль одновременно. Радость за то, что мы не превратились в иванов, не помнящих свое родство, а боль, прежде всего, по разрушенному храму. Ведь храм – это дом Божий. И мы все надеемся на то, что в нашем родном селе будет больше людей, умеющих раскаиваться в своих грехах, совершающих добрые, благие дела, людей с чистой душой и сердцем. Ведь не случайно, что возрождение православных храмов в нашем Отечестве вносит изменения в духовно-нравственную жизнь всех россиян. И нам всем хочется сегодня верить, что ощущение глубокой духовной радости получат наши односельчане в возрожденном нашем храме в селе Дмитрова Гора.

Михаил СЕМЕНОВ, краевед.