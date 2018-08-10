МУП «Тверьспецавтохозяйство» ведёт разъяснительную работу по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами

Муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» продолжает разъяснительную работу перед принятием обязанностей регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Работа ведётся в нескольких направлениях: с администрациями районов Тверской области, собственниками ТКО, организациями, занимающимися вывозом мусора в настоящее время, с гражданами. Именно граждане задают наиболее важные вопросы, обращаясь напрямую к МУП «Тверьспецавтохозяйство».

1. Нужен ли договор на мусор жителям?

Заключать договоры с региональным оператором - муниципальным унитарным предприятием «Тверьспецавтохозяйство» - должны как юридические лица, так и физические. Те, кто не сделает это до 1 января 2019 года, понесут административную ответственность. Гражданам со следующего года будут поступать квитанции на оплату коммунальной услуги «вывоз ТКО». Важно, что данная услуга перейдёт в состав коммунальной услуги, а это означает, что тариф устанавливается и контролируется государством. Все расчёты будут производиться по количеству зарегистрированных, а тариф будет установлен, исходя из нормативов накопления.

2. Как будет формироваться тариф на вывоз отходов?

Услуга вывоза мусора по новой схеме обращения с отходами из жилищной перейдет в коммунальную. В настоящее время тариф на вывоз мусора формируется управляющей компанией или компаниями возчиками, но с 1 января 2019 года тариф будет установлен Региональной Энергетической Комиссией и будет одинаков для всех.

3. На кого падёт бремя содержания контейнерных площадок и контейнеров?

Для потребителя в этом аспекте не будет никаких изменений, контейнерные площадки будет содержать собственник земельных участков, на которых они расположены. Если площадка расположена на придомовой территории, то бремя ее содержания несут собственники жилых помещений или исполнитель коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК).

4. Предусмотрена ли ответственность в случае не заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО?

Услуга по обращению с ТКО будет оказываться с 1 января 2019 года на всей территории, входящей в зону деятельности регионального оператора, несмотря на отсутствие заключенного договора. В связи с этим при заключении договора будет указываться дата начала оказания услуги – 01.01.2019 г., начисления также будут производиться с данной даты. Первые платежные документы начнут поступать с конца января. Несвоевременное заключение договора создает риск накопления долгов.

Обязанность заключения договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами предусмотрена статьями 30, 154, 155, 161 Жилищного кодекса РФ, статьями 24.6 и 24.7 Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и пунктом 4 «Правил обращения с ТКО», утвержденных постановлением Правительства РФ №1156.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (4822) 52 52 33, 50 21 64. С формой типового договора можно ознакомиться на сайте оператора www.tcax.ru в разделе «Документация».

Справочно:

Новая система обращения с ТКО внедряется согласно требованиям Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

В Тверской области по итогам конкурса региональным оператором в сфере обращения с ТКО стало муниципальное унитарное предприятие «Тверьспецавтохозяйство» сроком на 10 лет, начиная с 1 января 2019 года. Между Министерством строительства и ЖКХ Тверской области и организацией подписано соответствующее соглашение.

Региональный оператор будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Верхневолжья, в том числе заключать договоры с профильными организациями в муниципалитетах.

МУП «Тверьспецавтохозяйство»